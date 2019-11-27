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Almanya Başbakanı Merkel'den NATO ve Türkiye Yorumu

27.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada NATO’yla ve Türkiye’nin NATO’daki varlığının önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Almanya Başbakanı Merkel'den NATO ve Türkiye Yorumu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada NATO’yla ve Türkiye’nin NATO’daki varlığının önemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı, Türkiye’nin jeostratejik açıdan NATO için öneminin çok büyük olduğunu söyledi ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin devam etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

“NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” açıklamasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarına da atıfta bulunan Merkel, “NATO ittifakının sürmesi çıkarlarımız açısından bugün en az Soğuk Savaş döneminde olduğu kadar önemlidir” dedi.

Almanya Başbakanı, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptıkları açıklamalara da atıfta bulundu ve Avrupa’nın şu an kendi kendine savunma yapabilecek bir noktada olmadığına vurgu yaptı.

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