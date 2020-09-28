Almanya Başbakanı Merkel'den Salgın Konusunda Uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona virüsün kitlesel biçimde yayılabileceği uyarısında bulundu. Partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun yönetim kurulu üyeleriyle video konferansta bir araya gelen Merkel’in "Şu anki trend devam ederse, birkaç hafta içinde, en geç Aralık ayında Noel’e kadar günlük vaka sayısı 19 bin 200‘e çıkacak. Fransa ve başka ülkelerde görülen gelişmeler bizde de yaşanacak" dedi.

Başbakanın, Avrupa’nın diğer ülkelerinde Corona virüsü salgınında tespit edilen vaka sayısındaki artışı "endişe verici boyutlarda" olarak tanımladığı ve Almanya’da normale dönüş süreciyle kaldırılan kısıtlamaların yeniden yürürlüğe koyulmasını gündeme getirdiği de öğrenildi.

Toplantıya katılan CDU’lu siyasetçiler, Merkel’in Almanya’da özellikle aile arasındaki buluşmalar sonucunda yaşanan artışlara dikkat çekerek, önce bölgesel kısıtlamalara gidilmesini, bunun yetersiz kalması durumunda önlemlerin tüm ülkede sıkılaştırılmasını önerdiğini aktardı.

Merkel’in eğlenceleri, düğünleri, gizli yapılan partileri ve evde toplanmaları, Corona virüs vakalarının artmasına neden olan yerler olarak isimlendirdiği belirtilirken "Ekonomiyi, okulları ve çocuk yuvalarını kapatmamak için ne gerekliyse yapılmalı. Futbol maçlarının oynanıp, oynanmaması şu anda ikinci planda" dediği belirtildi.