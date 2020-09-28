Almanya Başbakanı Merkel'den Salgın Konusunda Uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona virüsün kitlesel biçimde yayılabileceği uyarısında bulundu. Partisi Hristiyan Demokrat CDU’nun yönetim kurulu üyeleriyle video konferansta bir araya gelen Merkel’in "Şu anki trend devam ederse, birkaç hafta içinde, en geç Aralık ayında Noel’e kadar günlük vaka sayısı 19 bin 200‘e çıkacak. Fransa ve başka ülkelerde görülen gelişmeler bizde de yaşanacak" dedi.
Başbakanın, Avrupa’nın diğer ülkelerinde Corona virüsü salgınında tespit edilen vaka sayısındaki artışı "endişe verici boyutlarda" olarak tanımladığı ve Almanya’da normale dönüş süreciyle kaldırılan kısıtlamaların yeniden yürürlüğe koyulmasını gündeme getirdiği de öğrenildi.
Toplantıya katılan CDU’lu siyasetçiler, Merkel’in Almanya’da özellikle aile arasındaki buluşmalar sonucunda yaşanan artışlara dikkat çekerek, önce bölgesel kısıtlamalara gidilmesini, bunun yetersiz kalması durumunda önlemlerin tüm ülkede sıkılaştırılmasını önerdiğini aktardı.
Merkel’in eğlenceleri, düğünleri, gizli yapılan partileri ve evde toplanmaları, Corona virüs vakalarının artmasına neden olan yerler olarak isimlendirdiği belirtilirken "Ekonomiyi, okulları ve çocuk yuvalarını kapatmamak için ne gerekliyse yapılmalı. Futbol maçlarının oynanıp, oynanmaması şu anda ikinci planda" dediği belirtildi.
CDU’nun toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yarın bir araya gelerek, salgına karşı yeni bir stratejiyi ele alacağını ve önlemlerin tüm eyaletlerde aynı düzeyde sıkılaştırılmasını isteyeceğini duyurdu.
"Corona virüsü vakalarında yaşanan hızlı artış bilinçsiz bir şekilde izleniyor, bunun değişmesi gerekiyor" diyen Seibert, vaka sayısının son bir ayda üç kat arttığını, sağlık kurumlarının vaka takibinde kapasitelerinin sınırına geldiğini belirtti.
Almanya’da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte yeni tip Corona virüs salgınında 1 bin 192 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Aktif vaka sayısı ise 23 bine çıktı.
Öte yandan yapılan bir araştırmaya göre, Almanların çok büyük bir bölümü salgınının tüm Avrupa’da yeniden yükselişe geçmesi ve Almanya’nın çok sayıda AB ülkesine yönelik seyahat uyarısı yapması sonrasında, önümüzdeki Ekim ayındaki iki haftalık okul tatilinde, yurt dışına seyahati planlamıyor.
Araştırmaya göre, 10 Ekim’de başlayacak tatilde yurt dışına gitmeyi planlayanların oranı sadece yüzde 5. Planladıkları seyahati salgın nedeniyle iptal ettiklerini söyleyenlerin oranı yüzde 7’yi bulurken, yüzde 70’lik bir oran, salgından çekindikleri için okul tatilinde herhangi bir yere gitmeyi hedeflemediklerini açıkladı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, önümüzdeki dönemde yurt dışı tatilinden vazgeçilmesi yönünde uyarıda bulunarak, yaz tatili döneminde çok sayıda kişinin ülkeye virüsle döndüğünü vurgulamıştı.