Almanya Başbakanı Merkel'den yeni yıl mesajı:

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın değer ve çıkarlarının ancak Avrupa Birliği (AB) içinde savunabileceğini söyledi.

Merkel, bu akşam ülke televizyonlarında yayınlanacak yeni yıl mesajında, 2020 yılının ülkesi için iyi yıllar olabileceğini belirtti.

Avrupa iyi durumda olduğunda Almanya'nın da iyi durumda olacağına dikkati çeken Merkel, "Çünkü sadece AB içinde değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunabiliriz ve barışı, özgürlüğü ve refahı güvence altına alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Merkel, 2020'nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceklerini ve bu çerçevede Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir şekilde sesinin yükseltmesi için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Çin ve Afrika ülkeleriyle zirve düzenleneceğini vurgulayan Merkel, "Afrika ile iş birliği bizim de çıkarımıza." yorumunda bulundu.

Merkel, insanlara barış ve güven içinde bir yaşam fırsatı verilmesi halinde göçün azalacağını savundu.

Savaşların siyasi çözümlerle sonlandırıldığında sürdürülebilir güvenliğin ortaya çıkabileceğinin altını çizen Merkel, "Güvenliğimiz ve refahımız büyük ölçüde çevremizin güvenli olmasına ve ekonomik gelişmesine de bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.