Almanya Başbakanı: Putin savaşını kazanmamalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını Rusya ve dünyanın geri kalanı için "korkunç sonuçları" olan bir fiyasko olarak nitelendirdi. Almanya Başbakanı konuşmasında Rusya'nın başarısızlığa uğramasına rağmen tehlikenin henüz aşılmadığını belirterek, savaşın yayılma ihtimalinin henüz ortadan kalkmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "stratejik hedeflerine" ulaşamadığını ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, buna rağmen her gün kaygıyla karşıladığı "Savaşın Ukrayna'nın dışına yayılıp yayılmayacağı" sorusunun ortada olduğunu söyledi. Uluslararası toplumun Rusya politikasının "son derece açık" olduğuna vurgu yapan Scholz, "Putin savaşını kazanmamalı. Ve şuna eminim: Kazanmayacak" şeklinde konuştu.

Putin'in "dikte ettireceği barışın" kabul edilmeyeceğini vurgulayan Scholz, "Bunu Ukrayna da biz de kabul etmeyiz" dedi. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ilk kez bir çatışma bölgesine silah gönderdiğine dikkat çeken Scholz, "Ukrayna'nın savunmasının kırılamayacağını anladığı takdirde Putin ile ciddi olarak barış müzakereleri" yürütülebileceğini söyledi.

Scholz konuşmasında, Putin'in Ukrayna konusunda yaptığı hesap hatalarının Rusya'nın aleyhine olan sonuçlarına da değindi. Bütün Ukrayna'nın Rusya tarafından alınmasının "bugün savaşın başında olduğundan daha uzak göründüğünü" ifade eden Scholz, Ukrayna'nın da Avrupa'daki geleceğine her zamankinden daha fazla vurgu yaptığını kaydetti.

NATO, AB ve G7'nin "birliğini" hafife aldı

Rusya lideri Putin'in NATO, Avrupa Birliği (AB) ve G7'nin "birliğini ve gücünü" hafife aldığını belirten Scholz, "Kuzey Atlantik ittifakına katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın iki sıkı dost ve partner" olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşta başarı elde etmesi halinde oluşacak dramatik sonuçlar konusunda da uyarıda bulundu. Scholz, "Putin, neyin doğru olduğunu daha güçlü olanın dikte ettireceği, özgürlük, egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkına herkesin sahip olmadığı bir dünya düzenine geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı. Bunu "Emperyalizm" olarak nitelendiren Scholz, bu "Savaşın olağan bir siyaset yöntemi olduğu, kıtamızda ve dünya istikrarlı bir barış düzeninin olmadığı dönemlere bizi geri gönderme denemesidir" şeklinde konuştu.

İki dünya savaşının ardından "Bir daha asla" düşüncesi ile uluslararası iş birliği sisteminin oluştuğunu hatırlatan Scholz, uluslararası topluma çok taraflı iş birliğini sürdürme çağrısı yaptı.

AFP / JD, ET

