Almanya Başbakanı Scholz ilk kez Türkiye'de! Resmi törenle karşılandı, Anıtkabir defterine dikkat çeken not

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı. Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:



"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

