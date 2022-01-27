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Almanya Başbakanı Washington’u Ziyaret Edecek

27.01.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden 7 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Beyaz Saray’da ağırlayacak. Görüşmede iki liderin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi ve diğer başka meseleleri ele alması bekleniyor

Almanya Başbakanı Washington’u Ziyaret Edecek

Başkan Joe Biden 7 Şubat’ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Beyaz Saray’da ağırlayacak. Görüşmede iki liderin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi ve diğer başka meseleleri ele alması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, iki liderin ayrıca Covid-19 pandemisini sona erdirmek, iklim değişikliği tehdidini ele almak, ekonomik refah ve uluslararası güvenliği teşvik etmek gibi ortak mücadelelerde yakın işbirliğinin önemini görüşeceklerini kaydetti.

Almanya hükümet sözcüsü, Angela Merkel’in ardından geçen ay başbakanlık koltuğuna oturan Scholz’un Ukrayna krizini görüşmek üzere Biden’dan son dakikada gelen bir daveti kabul etmediğine dair basında geçen hafta çıkan haberleri yalanlamıştı.

Biden geçen ay Scholz’la konuşarak tebriklerini iletmiş ve iki lider Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığması dahil bir dizi konuyu görüşmüştü.

Rusya’nın sınırda asker konuşlandırması Ukrayna’yı işgal edeceği endişelerini arttırıyor; ancak Moskova işgal iddialarını reddediyor. ABD haftalardır Avrupalı ortaklarıyla Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda sert bir yaptırım paketi uygulanması için anlaşmaya varmaya çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 26 Ocak’ta yapılan açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin devam etmeyeceği belirtilmişti.

Avrupa’nın en tartışmalı enerji projesi olan Kuzey Akım 2 ile Ukrayna baypas edilerek Rusya’dan doğrudan Almanya’ya aktarılan doğalgazın miktarının iki katına çıkartılması hedefleniyor.

Avrupa’nın Rusya’ya enerji bağımlılığını arttıracağı ve Ukrayna’nın transit ülke gelirini kaybetmesine neden olacağı gerekçesiyle, ABD ve Avrupa Birliği projeye karşı çıkıyor.

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