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  4. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı: Aşı yaptırana yasak yok

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı: Aşı yaptırana yasak yok

02.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, “Aşılar etkisini gösterdiği sürece ve aşısını yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı veya benzer bir yaptırım söz konusu olmayacak” dedi.

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı: Aşı yaptırana yasak yok

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, aşılarını yaptıranlara yönelik yasakların kaldırılması ihtimali gündemde.

AŞI YAPTIRANA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYACAK

Almanya’da aşılamaya hız verilirken, Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun aşı yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı olmayacağını söyledi. Salgına ilişkin istatistiki bilgilerin ulaşılır olabilmesinin, bilim adamları ile epidemiyologların verilere kolayca uluşabilmesinin, virüsün gelişimini takip edebilmenin tek yolunun bu olduğunu ifade eden Braun, salgının tam resminin elde edilebilmesi için verilerin sağlıklı bir şekilde bir merkezde toplanması gerektiğini dile getirdi.

"İNSİDANS DEĞERLERİ YİNE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Bakan Braun, tam aşılanmış kişilerin kendileri için risk olmadığı gibi başkalarını da tehlikeye atmayacaklarını dile getirerek, “Bu nedenle temaslarını azaltmalarını tavsiye etmek için de hiçbir sebep yok. Aşılanan kişi sayısının artmasıyla korona durumu değerlendirilirken insidans değerleri yine önemli bir rol oynayacak” açıklamasını yaptı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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