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Almanya Başbakanlık ofisi önünde politik amaçlı kaza

25.11.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanlık Binasını çevresinde bulunan çitlere, üzerinde politik mesaj yazılan araç çarptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çalışma ofisinin bulunduğu Başbakanlık binasını çevreleyen çitlere bir araç çarptı.

Almanya Başbakanlık Binasını çevresinde bulunan çitlere, üzerinde politik mesaj yazılan araç çarptı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çalışma ofisinin bulunduğu Başbakanlık binasını çevreleyen çitlere bir araç çarptı. Giriş kapısının bulunduğu koruma çitlerine çarpan araç, hafif hasara neden oldu. Koyu renkli aracın iki kapısına beyaz kalemle yazılmış olan “Sizi lânetli, çocuk ve yaşlı katilleri” ve “Globalleşmeyi Durdurun” yazıları, bunun politik amaçlı bir saldırı olabileceğini gösteriyor.
Olayın ardından bölge polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Başbakanlık önüne bir ambulansın intikal ettiği öğrenilirken, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Sürücünün ise gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan olay sırasında Merkel’in kabine toplantısında olduğu öğrenildi.
Aynı aracın 2014 yılında, üzerine politik mesajlar yazılmış halde Başbakanlık binası kapısına çarptığı ortaya çıktı. Saldırgan, 2014‘teki saldırıda aracının bir tarafına “İnsanları öldüren iklim değişimini durdurun” diğer tarafına ise “Nicole, seni seviyorum” yazmıştı.

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