HABER

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

KUZEY Ormanları Savunması üyesi bir grup, Almanya Hambach'te ormanları savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı.

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

Hasan YILDIRIM-Taner YENER İstanbul,(DHA)
KUZEY Ormanları Savunması üyesi bir grup, Almanya Hambach'te ormanları savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı. 12.30'da konsolosluk önünde toplanan grup, "Hambach Ormanı'nı savunan kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankart açtı. Eylemciler ormanda yaşayan hayvanları simgeleyen sincap figürü maskesi taktı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar "Almanya, linyit madeni için %90'ı yok edilen 12 bin yıllık Hambach Ormanı'nından geriye kalan %10 'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır mücadele eden dostlarımız, devlet müdahalesi ile ağaçlarından koparılmak isteniyor. Direnişçileri ormandan çıkarmak üzere 13 Eylül'den bu yana binlerce polisin katıldığı operasyon devam ediyor. Polis müdahalesi sırasında uzun süredir direnişi belgeleyen ve destekleyen gazeteci Steffen hayatını kaybetti. Bugün yalnızca %10'u kalan orman, nesli tükenme tehdidinde olan 140 canlı türünün yuvası olarak tıpkı Kuzey ormanları gibi direniyor. Binlerce yıllık ormanı, altındaki linyit için kesen RWE Hambach Ormanından elinizi çekin" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Almanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosuAlmanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosuAlmanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosuAlmanya Başkonsolosluğu önünde orman protestosu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Aşiret düğününde halay ile Türkiye haritası oluşturdularAşiret düğününde halay ile Türkiye haritası oluşturdular
Van'da tedirgin eden gelişme! Tek tek ölüyorlarVan'da tedirgin eden gelişme! Tek tek ölüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rehine krizi!

Kırıkkale'de rehine krizi!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı Boşnakları yine çok kızdırdı: Bu şahsiyeti ekranlarda görmek istemiyoruz

Ayhan Sicimoğlu son televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)

Ayhan Sicimoğlu son televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)

İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

İstanbul'da dehşet anları! Gasp ettiği taksiyle araçlara çarptı, polisle çatıştı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.