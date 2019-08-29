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Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

29.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın çıktı.

Binanın çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında işçilerin tadilat yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıktı. Demirören Haber Ajansı (DHA) işçilerin çabasıyla yangın söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığını duyurdu.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında çıktı. İşçilerin tadilat çalışması yaptıkları sırada çatı alev aldı. Küçük çaplı yangın işçilerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Haber verilmesiyle başkonsolosluğa gelen itfaiye ekipleri, söndürülen yangında soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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