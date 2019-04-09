Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini topraklarına katacağı açıklamalarına ilişkin, "Batı Şeria’da yerleşim yeri açmak hukuk ihlalidir. İki devletli çözüme engeldir" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçilmesi halinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceği açıklamalarına Alman Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal hükümet ve ortağı olduğu AB ülkeleri Filistin’de iki devletli çözümden yana. İsrail’in Batı Şeria bölgesinde yeni inşaat bölgelerine izin vermesini kaygı verici olarak görüyoruz. Almanya hükümeti olarak kabul edilemez bir durumdur. İsrail’in yaptığını uluslararası hukukun ihlali olarak görmekteyiz. Aynı durumun Doğu Kudüs mahallelerinden Şeyh Cerrah ve Silvan ve tahliye tehdidi altındaki Khan El Ahmar’ın beldelerindeki Filistinlilerin tahliye edilmeleri, evlerinin yıkılması, İsrail ile Filistinliler arasındaki mevcut sıkıntıların çözümünü daha da zor hale getirecektir" denildi.

