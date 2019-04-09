HABER

Almanya: "Batı Şeria’da yerleşim yeri açmak hukuk ihlalidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:25 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini topraklarına katacağı açıklamalarına ilişkin, "Batı Şeria’da yerleşim yeri açmak hukuk ihlalidir.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini topraklarına katacağı açıklamalarına ilişkin, "Batı Şeria’da yerleşim yeri açmak hukuk ihlalidir. İki devletli çözüme engeldir" açıklamasını yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçilmesi halinde Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceği açıklamalarına Alman Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal hükümet ve ortağı olduğu AB ülkeleri Filistin’de iki devletli çözümden yana. İsrail’in Batı Şeria bölgesinde yeni inşaat bölgelerine izin vermesini kaygı verici olarak görüyoruz. Almanya hükümeti olarak kabul edilemez bir durumdur. İsrail’in yaptığını uluslararası hukukun ihlali olarak görmekteyiz. Aynı durumun Doğu Kudüs mahallelerinden Şeyh Cerrah ve Silvan ve tahliye tehdidi altındaki Khan El Ahmar’ın beldelerindeki Filistinlilerin tahliye edilmeleri, evlerinin yıkılması, İsrail ile Filistinliler arasındaki mevcut sıkıntıların çözümünü daha da zor hale getirecektir" denildi.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Piknikte ağacı kesip, yaktılarPiknikte ağacı kesip, yaktılar
Üniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyasıÜniversiteden ağaç yetiştirebilmek için ’Acil Toprak Aranıyor’ kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Türkiye'nin ilk sokak festivali Portakal Çiçeği'nde sürpriz karar! Seneye 1 ay sürecek

Türkiye'nin ilk sokak festivalinde sürpriz karar! Gelecek yıl...

Anayasa Mahkemesi'nden 'askerlikte yaş' kararı

AYM'den 'askerlikte yaş' kararı

Uzunluğunu duyan şaşırmadan edemiyor! 50 yıldır hiç kesmiyor

50 yıldır hiç kesmiyor! Gören fotoğraf için yanına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.