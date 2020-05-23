Almanya bayram namazına hazır

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 20 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılmalarının ardından, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla cuma ve bayram namazları kılınabilecek.

Bayram namazı kılınacak camilerin ibadet alanlarının geniş olması ve avlularının da namaz kılınabilecek durumda olması gerekiyor.

Birden fazla bayram namazı

Yoğunluğu önlemek amacıyla namazlar aynı mekanlarda birden fazla kılınabilecek.

Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde bayram namazı ilki 06.15'de, ikincisi 07.15'de olmak üzere iki kez kılınacak.

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Köln'deki Fatih Camisi'nde ise 06.00- 07.30 arasında yarım saatte bir olmak üzere dört kez bayram namazı kılanacak.

Küçük ve avlusuz camilerde ise bayram namazları kılanamayacak. Bu durumda olan bazı camiler yakınlarındaki uygun spor tesisi veya alanlarda bayram namazı kılmak için izin aldı.

Essen Belediyesi bu bağlamda kentte yaşayan Müslümanlar için beş bin metrekarelik bir alanı bayram namazı için tahsis ettiğini açıkladı. Lustadt'ta da kentin futbol sahası bayram namazı için hazırlandı.