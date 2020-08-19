Almanya: "Berlin'deki Trafik Kazaları Terör Saldırısı"

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı. Berlin Başsavcılığı, "en az üç kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan sürücüyle ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının, aracını "saldırı amaçlı ve bilinçli bir şekilde diğer vasıtaların üzerine sürdüğünün tespit edildiğini" açıkladı.
Polis ve başsavcılığın verdiği bilgilere göre, Sarmad Al-Z. adlı zanlı dün akşam saat 19.00’a doğru Berlin’in güneyindeki A100 numaralı çevre yolunda Opel Astra model arabasıyla, önce iki otomobile, daha sonra da iki motosiklet sürücüsüne çarptı. Olayda biri çok ağır olmak üzere toplam 6 altı kişi yaralanırken, görgü tanıkları zanlının çarptığı son motosikletten sonra, arabasından inerek, tekbir getirdiği ve yere bir seccade sererek, namaz kılmaya başladığını aktardı.
Sarmad Al-Z.’nın, kaza yerine ulaşan polise, "Yaklaşırsanız hepiniz ölürsünüz" diye tehdit ederek, arabasında patlayıcı madde bulunduğunu söylediği, etkisiz hale getirildikten sonra bomba imha uzmanı ekip tarafından yapılan aramada patlayıcı madde veya silah bulunmadığı kaydedildi.
Zanlı 30 yaşında Iraklı bir sığınmacı
Başsavcılık, zanlının 30 yaşında ve Iraklı olduğunu, beş yıldır sığınmacı olarak Berlin’de bir göçmen yurdunda yaşadığını ve 2018’de "adam yaralama" suçundan poliste kaydı bulunduğunu, o dönemde psikiyatri tedavisi gördüğünü de açıkladı.
Yapılan açıklamada, zanlının ilk sorgulamasında arabasını "dini gerekçelerle ve saldırı amaçlı diğer sürücülerin üzerine kullandığını" söylediği de aktarıldı. Güvenlik birimlerinden kaynaklar, Sarmad Al-Zubaidi’nin 2016’da Berlin Noel Pazarı’na saldıran Anis Amri ve terör örgütü IŞİD’le bağlantılı ve "tehlikeli" olarak sınıflandırılan Mustafa D. adlı radikal İslamcı ile ilişki içinde olduğunun saptandığını da aktardı. 19 Aralık 2016 tarihinde Anis Amri isimli Tunuslu radikal İslamcı gasp ettiği bir TIR'la Berlin Breitscheid Meydanı'ndaki Noel Pazarı’na dalarak 12 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.
“Selefiler’in sayısı artıyor”
Federal İçişleri Bakanlığı, bundan kısa bir süre önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan radikal İslamcılar’ın sayısının azaldığını, ancak radikal İslamcı Selefi gruplara katılanların sayısındaki artışın sürdüğünü açıkladı. Federal Anayasayı Koruma Örgütü’nün raporundaki sayılara göre ülkedeki Selefiler'in sayısı geçen yıl yaklaşık 850 artarak 12 bin 150'ye yükseldi. Ülke genelinde radikal İslamcı çevrelerden 630 kişinin "tehlikeli" olarak sınıflandırıldığını bildiren bakanlık, Temmuz 2018'de bu kişilerin sayısının 774 olarak kayıtlara geçtiğini anımsattı. Alman güvenlik makamları ağır şiddet eylemlerinden terör saldırılarına kadar çeşitli eylem ihtimali olan kişileri "tehlikeli" olarak sınıflandırıyor.