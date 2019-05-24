Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 26 Mayıs’ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım çağrısı yaparak, Avrupa’da yükselen ırkçılara karşı tek çarenin bu olduğunu vurguladı.

Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, 26 Mayıs’ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım çağrısı yaptı. Yıldız, Avrupa’da yükselen ırkçılara karşı tek çarenin bu olduğunu vurguladı.

"60 senelik zulme son vereceğiz"

Yıldız, geçtiğimiz günlerde partisine yönelik tehdit mektuplarının savcılık tarafından araştırıldığını ancak kanunlar gereği savcılığın kendisine koruma vermediğini belirtti. Yıldız, seçimler öncesi kendilerine ince mesaj verilmeye çalışıldığını söyledi. Yıldız açıklamasında, "Biz, Almanya’da NSU cinayetlerini yaşadık, 8 Türk vatandaşımız, sadece Türk olduğu için katledildi. Biz, Möln’leri yaşadık, biz Solingen’i yaşadık. İnsanların yakıldığı, faili meçhul bir çok cinayet yaşadık. O yüzden ciddiye almamız lazım. Fakat kesinlikle korkmuyoruz. Biz yola çıktığımızda samimi söylüyorum kefenimizle çıktık. Burada biz milletimizin 60 senedir gördüğü zulme son vermek zorundayız. Bu insanlar buraya kırmızı halılar verilerek getirildi. Bu ülkenin kalkınmasında ciddi rol üstlendiler. Şu anda 60 sene olmuş, Türklerin sırtından hale siyaset üretiliyor. Özellikle, 11 Eylül sürecinden sonra, İslamofobik saldırılar, İslamofobik söylemler, ırkçı söylemler gün geçtikçe artıyor. BİG Partisi olarak bunların karşısında olan tek partiyiz. İstedikleri kadar tehdit etsinler, istedikleri kadar mektup yollasınlar, bu bizi davamızdan vazgeçirmeyecek. Almanya’da geçen sene İslami kurumlara 910 saldırı gerçekleştirildi. Almanya’da olan ırkçılık artık ideolojik bir ırkçılık değil, bu eyleme dönüşmüş bir ırkçılık. Maalesef, AfD gibi sağ diyemiyorum. Irkçı bir partinin, ırkçılığı kurumsallaştırılması ile birlikte de bu ırkçılık maalesef toplumda da ciddi anlamda bir kabul gördü. Nitekim AfD Partisi, Sosyal Demokratlarla baş başa gidiyor. Almanya’da yapılan, mültecilerle, göçmenlerle, çeşitlilik taşıyan unsurlarla yapılan yanlış siyasetin sonucu bu AfD dediğimiz Almanya için alternatif, ama kötü bir alternatif, ırkçı bir alternatif partinin doğmasına sebep oldu. Burada bizim vatandaşlarımıza önemli bir görev düşüyor. 26 Mayıs’ta 28 ülkede gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu tarihi bir fırsat. Bu seçimlerde baraj yok. Dolayısı ile bizim Almanya genelinde 150 bin oyla hem Brüksel’de, hem de Strasburg’ta bir koltuğumuz olacak. Dolayısı ile vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı davranması lazım. BİG Partisi, Almanya’nın bütün seçim bölgelerinden, seçime giriyor. Partimiz, seçim pusulasında 22’inci sırada. Tek bir oyla ırkçılara haddini bildireceksiniz" diye konuştu.