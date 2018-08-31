İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Almanya bizim için son derece önemlidir. Gerek ekonomimizin diğer sektörleri itibarıyla ama başta turizm için son derece önemli." dedi. Alman Medya Grubu FVW, Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Turizm açısından yüksek potansiyele sahip bir şehir olan İstanbul'un imajının tazelenmesi, orta ve uzun dönemde yüksek katma değer üreten vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk Hava Yolları (THY) ve İstanbul Turizm Derneği'nin (İSTTA) destekleri ile Almanya'nın önde gelen sektör medya kuruluşlarından FVW, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında FVW İstanbul Workshop Çalıştayı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çalıştayın açılışında, turizm sektörünün kendisi dışındaki etkenlerden etkilenen çok hassas bir sektör olduğunu, geçtiğimiz yıllarda Türk turizminin sıkıntılar yaşadığını ancak 2017'de bunun aşıldığını ve 2018 ile çok daha iyi bir sezon yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin yakın geçmişteki sıkıntılardan sonra olumlu gelişmeler yaşayarak bulunduğu dönem içerisine geçen yıla oranla turizmde yüzde 25'lik bir gelişme kaydettiğini belirten Alpaslan, şöyle konuştu: "Almanya bizim için son derece önemlidir. Gerek ekonomimizin diğer sektörleri itibarıyla ama başta turizm için son derece önemli. Yurt dışında en fazla vatandaşımızın olduğu ülke. Çok derin tarihi birlikteliğimiz, izlerimiz de var. Berlin bildiğim kadarıyla en büyük şehirlerimizden bir tanesi. Türkiye vatandaşlarının yaşadığını kriter alarak kendi şehrimiz gibi görmekteyiz. Bu nedenle Almanya'yla ilişkilerimizde içinde bulunduğumuz sektör itibarıyla çalışmaları son derece önemsiyoruz. Almanlar bizim için vazgeçilmez bir dost, bir işbirliği, bir partner. Bu toplantıda ve geçtiğimiz dönemlerde birlikte olduğumuz toplantılarda da ve ülkemizi ziyaret eden karşılıklı ilişkiler olarak da bunu birçok kez gördük, tanık olduk. Bundan sonra da ilişkilerimizin çok daha yükselerek ilerleyeceğine olan inancımı belirtiyorum. Bundan sonraki toplantılarda da bunu daha detaylarla göreceğiz. Ben de elimden geldiğince takip edeceğim."

- "İstanbul tarihin ve medeniyetlerin emaneti" İstanbul Valisi Vasip Şahin ise İstanbul'u tarihin ve medeniyetlerin emaneti olarak gördüklerini belirterek, "Hassasiyetimiz bu emaneti koruma notasında. Belki uygulamada bunlar maalesef zaman zaman İstanbul'un imajını hak etmediği ölçüde bazen karşılamayan işlemler de işler de yapmıyor değiliz. Bunu itiraf etmekte de yarar var. Ama her halükarda İstanbul güzel bir şehir." dedi. Tarihin, medeniyetin beşiği olan İstanbul'un aynı zamanda bugün önemli bir finans ve ticaret merkezi olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, "İstanbul bugün aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi. Sadece ortaöğretimde 3 milyon, yüksek öğretimde de 1 milyon öğrenci olmak üzere 4 milyon öğrencimiz var. Yani birçok ülkenin nüfusundan daha fazla sadece öğrenciye sahibiz. 62 üniversitemiz ve yüksekokul kurumumuz var. Bu kurumlarda hem ülkemizin insanları hem de dünyadan gelen diğer öğrenciler eğitim görüyor." ifadelerini kullandı. Vali Şahin, İstanbul'un Türkiye'nin GSYH'si ile ithalat ve ihracatında önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, kentte son yıllarda büyük altyapı yatırımları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Üçüncü Havalimanı'nın var olan ihtiyaçların yanı sıra gelecek perspektifi içerisinde oluşabilecek ihtiyaçları karşılama noktasında da önemli bir altyapı yatırımı olduğunu vurgulayan Şahin, açılışı gerçekleştiğinde ise buluşma noktası olarak İstanbul'un daha da ön plana çıkacağını ifade etti. İstanbul'da 2015 yılında 13 milyona varan ziyaretçiye ulaşıldığını ve bu sayının yeni havalimanıyla birlikte artacağına inandıklarını söyleyen Şahin, şöyle devam etti: "2015 yılından sonra ülkemizin civarında maalesef yaşanan bir takım istikrarsızlıklar ve iç savaşlardan ister istemez hem ülkemiz hem İstanbul etkilendi. İstanbul en az Tokyo, New York, Londra, Berlin ya da Paris kadar güvenli bir şehir. Yüzde yüz terörden ve saldırı ihtimalinden arındırılmış bir şehir midir? Bunu iddia etmiyorum ama şunu iddia ediyorum, Berlin, Tokyo, New York, Londra, Paris ne kadar arındırılmışsa biz de en az o kadar arındırılmış vaziyetteyiz. Çünkü maalesef terör asimetrik bir şekilde gelişiyor. Nerede, nasıl hangi ilke ve ölçütlere göre davranacağı hususunda artık hiçbir ölçütleri, insaf ve vicdan ölçütleri yok. Çoluk, çocuk, kadın, masum kim olursa olsun hepsi hedef.