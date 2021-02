Almanya böcekleri koruma yasası çıkarıyor

Yasal düzenlemeye çevre örgütlerinden destek

Yeşiller partili vekil Cemal Bozoğlu ise düzenlemenin elbette çiftçilerin masraflarını arttıracağını, ancak bu konuda başka bir alternatifin de bulunmadığını söylüyor. Almanya’da gıda fiyatlarının çok ucuz olduğuna dikkat çeken Bozoğlu, ucuz et, süt, ucuz patates veya yiyecek anlayışından vazgeçilmediği sürece doğadaki canlıları ve rezervleri insanların kendi eliyle yol edeceğini söylüyor ve "Artık yaşam tarzının değişmesi şart" diye vurguluyor.

Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND) ise aksine federal hükümetin hazırladığı yeni yasal düzenlemeden memnun. Birlik Başkanı Olaf Bandt, "Vazgeçilmiş her kilo pestisit, tarımsal ilaç kullanılmayan her kilometrekare alan, vazgeçilmiş her lamba, böcekler ve doğa için bir kazandımdır" yorumunu yapıyor. Glifosatın tamamen yasaklanması için yol haritası belirlenmiş olmasını "doğru yönde atılmış bir adım" diye niteleyen Bandt, böcekler için belli alanların korunması uygulamasına geçen işletmelerin ödüllendirilmesini de 2024’e kadar pestisit kullanımından tamamen vazgeçmeleri şartına bağlamayı talep ediyor.

Elmas Topcu

