Almanya bu davayı konuşuyor; Türkiye'den dönüp her şeyi itiraf etti! 8 milyon euroluk hırsızlığın perde arkası: Beni kazıkladılar

Milyonluk vurgun 2021 yılında Almanya'da yaşanmıştı. Bir para nakliyatı şirketinde çalışan Türkiye kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, 8 milyon 200 bin euroyu çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Gündoğan ilk duruşmada suçlamaları kabul etti ve itiraflarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre; iddianamede 32 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın bir çöp konteynerine koyduğu yaklaşık 8 milyon 200 bin euro nakit parayı çalıştığı şirketin güvenlik kapısından çıkararak, eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarına teslim ettiği belirtildi.

Gündoğan'ın hırsızlık vakası tespit edildikten sonra önce hastalık raporu aldığı ve sonrasında da Türkiye'ye kaçarak izini kaybettirdiği aktarıldı. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gündoğan'ın yargılanmasına başlandı.

Bild Gazetesi, Yasemin'in kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesini bu şekilde yayınladı.

MİLYONLARCA EUROLUK HIRSIZLIK İÇİN ARKADAŞI İKNA ETMİŞ

Duruşma başında gerginliği ile dikkat çeken Gündoğan, sonrasında ise itiraflarda bulunmaya başladı. Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Yasemin G. bir arkadaşının ikna etmesi sonucu soyguna karar verdiğini söyledi.

SABIKA KAYDI OLAN KİŞİLER KENDİSİNE YARDIM ETMİŞ

Olayın ilk başlarda şaka olarak başladığını ve sonrasında işin ciddiye bindiğini savunan Gündoğan, aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi.

"BU OLAYI HERHANGİ BİR GÜNDE BİLE YAPABİLİRDİM"

İşini iyi bildiği için hırsızlık vakasını ayrıca ve uzun süre planlamasına gerek kalmadığını belirten Yasemin G., "Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" dedi. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdiğini ve bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarına teslim ettiğini anlatan sanık, "Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların (suç ortaklarını kast ediyor) işiydi" ifadelerini kullandı.

PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Çalınan paraların akıbeti ise belli değil. Sanık 20 bin ila 25 bin euro aldığını, geri kalan paranın nerede olduğunu ise bilmediğini kaydetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 8 milyon 200 bin euro sanığın eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarının elinde bulunuyor.

"KAÇAK HAYATI HİÇ İYİ DEĞİL, İSTANBUL PAHALI BİR ŞEHİR"

2 yılı aşkın süre Türkiye'de kalan Yasemin G., bu süreçte zorlandığını söyledi ve "Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir"dedi.

AVUKATINA DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ, HAVALİMANINDA TESLİM OLDU

Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdiğini belirten G. avukatı aracılığıyla Alman makamlarına döneceğini haber verdikten sonra Bremen havalimanında polise teslim oldu. Yasemin G. tutuklu yargılanıyor.

"GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINDA, BENİ KAZIKLADILAR"

Çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken cüzi bir miktarın eline geçtiğini belirten Yasemin G. "Geriye dönüp baktığında, beni kazıkladılar… Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

KAÇMASINA YARDIM EDEN KADIN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu. Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararın ocak ayında çıkması bekleniyor.