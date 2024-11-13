HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya bu davayı konuşuyor; Türkiye'den dönüp her şeyi itiraf etti! 8 milyon euroluk hırsızlığın perde arkası: Beni kazıkladılar

Almanya bu davayı konuşuyor; Türkiye'den dönüp her şeyi itiraf etti! 8 milyon euroluk hırsızlığın perde arkası: Beni kazıkladılar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.11.2024 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da çalıştığı para nakliyat şirketinden çöp konteynerine koyarak 8 milyon 200 bin euro çalan Yasemin Gündoğan, kaçak hayatının zor olduğunu belirterek Almanya'ya geri dönüp teslim oldu. Mahkemede her şeyi itiraf eden Gündoğan, eline cüzi bir miktar geçtiğini ve hırsızlığı yaptığı kişilerin kendisini kazıkladığını belirterek, "Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi. Gündoğan için 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Almanya bu davayı konuşuyor; Türkiye'den dönüp her şeyi itiraf etti! 8 milyon euroluk hırsızlığın perde arkası: Beni kazıkladılar

Milyonluk vurgun 2021 yılında Almanya'da yaşanmıştı. Bir para nakliyatı şirketinde çalışan Türkiye kökenli Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, 8 milyon 200 bin euroyu çaldığı gerekçesiyle Bremen Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Gündoğan ilk duruşmada suçlamaları kabul etti ve itiraflarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre; iddianamede 32 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın bir çöp konteynerine koyduğu yaklaşık 8 milyon 200 bin euro nakit parayı çalıştığı şirketin güvenlik kapısından çıkararak, eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarına teslim ettiği belirtildi.

69

Gündoğan'ın hırsızlık vakası tespit edildikten sonra önce hastalık raporu aldığı ve sonrasında da Türkiye'ye kaçarak izini kaybettirdiği aktarıldı. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gündoğan'ın yargılanmasına başlandı.

85

Bild Gazetesi, Yasemin'in kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesini bu şekilde yayınladı.

MİLYONLARCA EUROLUK HIRSIZLIK İÇİN ARKADAŞI İKNA ETMİŞ

Duruşma başında gerginliği ile dikkat çeken Gündoğan, sonrasında ise itiraflarda bulunmaya başladı. Olayın meydana geldiği sırada sevgilisinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olması nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Yasemin G. bir arkadaşının ikna etmesi sonucu soyguna karar verdiğini söyledi.

364

SABIKA KAYDI OLAN KİŞİLER KENDİSİNE YARDIM ETMİŞ

Olayın ilk başlarda şaka olarak başladığını ve sonrasında işin ciddiye bindiğini savunan Gündoğan, aralarında sabıka kayıtları da bulunan bazı kişilerin kendisine hırsızlık ve kaçış sırasında yardım ettiklerini söyledi.

696584

"BU OLAYI HERHANGİ BİR GÜNDE BİLE YAPABİLİRDİM"

İşini iyi bildiği için hırsızlık vakasını ayrıca ve uzun süre planlamasına gerek kalmadığını belirten Yasemin G., "Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim" dedi. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdiğini ve bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarına teslim ettiğini anlatan sanık, "Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların (suç ortaklarını kast ediyor) işiydi" ifadelerini kullandı.

769

PARANIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Çalınan paraların akıbeti ise belli değil. Sanık 20 bin ila 25 bin euro aldığını, geri kalan paranın nerede olduğunu ise bilmediğini kaydetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 8 milyon 200 bin euro sanığın eylemi birlikte gerçekleştirdiği suç ortaklarının elinde bulunuyor.

478474

"KAÇAK HAYATI HİÇ İYİ DEĞİL, İSTANBUL PAHALI BİR ŞEHİR"

2 yılı aşkın süre Türkiye'de kalan Yasemin G., bu süreçte zorlandığını söyledi ve "Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir"dedi.

AVUKATINA DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ, HAVALİMANINDA TESLİM OLDU

Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdiğini belirten G. avukatı aracılığıyla Alman makamlarına döneceğini haber verdikten sonra Bremen havalimanında polise teslim oldu. Yasemin G. tutuklu yargılanıyor.

"GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINDA, BENİ KAZIKLADILAR"

Çaldığı paranın büyük kısmını almayı beklerken cüzi bir miktarın eline geçtiğini belirten Yasemin G. "Geriye dönüp baktığında, beni kazıkladılar… Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

KAÇMASINA YARDIM EDEN KADIN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Büşra S.'nin özellikle Yasemin G.'nin kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu. Bremen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada kararın ocak ayında çıkması bekleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,38
34,39
% 0.05
09:59
Euro
36,52
36,53
% -0.02
09:59
İngiliz Sterlini
43,83
43,84
% 0.01
09:59
Avustralya Doları
22,43
22,44
% -0.09
09:59
İsviçre Frangı
38,92
38,93
% -0.1
09:59
Rus Rublesi
0,35
0,35
% 0.63
09:59
Çin Yuanı
4,76
4,76
% 0.16
09:59
İsveç Kronu
3,15
3,15
% -0.1
09:59
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Euro Almanya Türkiye hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

O ülkeyi tedirgin eden cinayetler! Onlarca taksici ıssız yerlerde ölü bulundu

O ülkeyi tedirgin eden cinayetler! Onlarca taksici ıssız yerlerde ölü bulundu

MHP'den dikkat çeken paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

MHP'den dikkat çeken paylaşım! Devlet Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı: "Vakit tamamdır söz konusu vatandır”

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.