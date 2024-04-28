Almanya bu Türk’ü konuşuyor! Kendisini ‘kahin’ olarak tanıttı! Türkiye’de lüks içinde yaşıyor…

Almanya’da ‘Türk kahin’ skandalı… Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve kendisini ‘kahin’ ve ‘falcı’ olarak tanıtarak geçimini sağlayan Serkan Ö. isimli adamın davası olaylı bir şekilde başladı.

Münih'te yaşayan bir kadını kandıran ve 1.3 milyon euro ile kayıplara karışan adam önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Serkan Ö.'yü ve eşine 62 suçlama yöneltirken Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verildi. Fakat tutuklanmayan Serkan, duruşmanın ikinci gününe katılmadı. Yetkililer Serkan'ın hapis cezasından kaçmak için Türkiye'ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Adamın ismi açıklanmayan kadını kandırmak için bazı "ritüeller" yaptığını ve hatta kadına ilaç bile verdiği açıklandı. 2018 yılından beri Serkan'a 1.3 milyon euro verildiği belirtilirken 2011 yılından beri ise Serkan Ö.'nün insanları kandırarak 5 milyon euro almış olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de Serkan'nın elde ettiği paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğünü öne sürdü. Gazete, Serkan'ın Antalya'da lüks teknelerde ve jet ski üzerindeki pozlarını paylaşarak burada güzel bir hayatı olduğunu iddia etti.

Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var" dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti.

Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





