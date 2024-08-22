Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Yahoo News'te yer alan habere göre, korkunç saldırı sonrası kurban olay yerinde hayatını kaybetti. Tetikçi ise kaçmaya çalıştı ancak kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

İKİSİ DE TÜRK

Frankfurt'taki savcılar Çarşamba günü hem şüphelinin hem de kurbanın Türk uyruklu olduğunu söyledi. Saldırının olası nedeni henüz belirsizliğini korurken yetkililer soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

54 yaşındaki tetikçi Çarşamba bir hakimin karşısına çıkarılacak ve polisin olayı soruşturmaya devam ederken adamın gözaltında kalıp kalmayacağına karar verecek.

FRANKFURT İSTASYONUNUN NAMI KÖTÜ

Frankfurt'tan Münih'e doğru yola çıkan bir öğrenci Alman basınına yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyin tren istasyonunun ortasında olması gerçekten korkutucu" dedi ve Frankfurt Merkez İstasyonu çevresindeki bölgenin uzun zamandır kötülüğüyle ünlü olduğunu belirtti.