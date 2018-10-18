Almanya Bulgar gazetecinin katil zanlısını iade etti

Bulgaristan şüphelinin tecavüz ve adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı.Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesinden sonra Almanya'da gözaltına alınan 20 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı şüpheli, ülkesine iade edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı zanlının Bulgaristan'a döndüğünü duyurdu.

30 yaşındaki televizyon sunucusu Marinova'nın cesedi 6 Ekim'de Bulgaristan'ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Maktulün parkta koşarken saldırı ve tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Şüpheli Severin K., olaydan üç gün sonra akrabalarının Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki evinde gözaltına alınmıştı.

20 yaşındaki Severin K., Alman makamlarına verdiği ifadede Marinova ile tartıştıktan sonra televizyon sunucusunu dövüp çalılara attığını itiraf etmişti. Şüpheli, Marinova'yı öldürme niyetinin olmadığını ve kendisine tecavüz etmediğini söylemişti. Bulgaristan'da soruşturmayı yürüten heyetin başkanı Sotir Zazarov ise Salı günü yaptığı açıklamada ellerinde somut delillerin bulunduğunu açıklamıştı.