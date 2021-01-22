Almanya hiçbir aşı onay almadı ama aşılama başladı!

Alman, Amerikan, Rus ya da Çin aşısı olsun, dünyada şu ana kadar onay almış tek bir aşı yok. Çünkü, hiçbir aşı üçüncü faz klinik denemeleri geçemedi. Sadece bu aşılara, ‘acil kullanım onayı’ verildi.

Avrupa Birliği, önce mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech aşısına, ‘mücbir sebepler nedeniyle acil kullanım onayı’ verdi. İngiltere, ABD, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan ve birçok ülke de benzer şekilde acil kullanım onayı verdi.

BİZİ AŞILAYIP İNCELİYORLAR

Halen bu aşının üçüncü faz çalışmaları sürüyor ve on binlerce kişinin sonuçları şimdi Pfizer/BioNTech'e gidiyor. Onlar da, üçüncü faz için bunları inceliyor. Avrupalı doktorlar, “Aşıların onayı üçüncü fazdan sonra olur ve bunun için en az 4- 5 yıl gerekir” diyor. Yani, bu aşılar onay için uygun bulunmazsa bir anlamda boşu boşuna, DNA'larla oynanan mRNA aşılarını yaptırmış olacağız.

Bu halde de şu soru karşımıza çıkıyor: “Madem hiçbiri henüz onaylanmadı. O halde, yüz yıllardır denenmiş, bilinen klasik aşıları olmak daha mantıklı değil mi? mRNA aşılarıyla risk almış olmuyor muyuz?“