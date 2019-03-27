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"Almanya Büyükelçiliği gözlemci olmak istedi ama izin verilmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger: -"(Kaşıkçı cinayeti davası) Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da devam eden davada Alman Büyükelçiliğinin gözlemci olma talebine şimdiye kadar izin verilemediğini açıkladı.

Burger, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce Suudi Arabistan’dan hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir yargılama talep ettiklerini anımsatarak, bunun Suudi Arabistan’ın Türk makamlarıyla yaptığı çalışma için de geçerli olduğunu ifade etti.

Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da başlayan ve 11 sanığın yargılandığı davayı önemli bir "yol işareti" olarak gördüklerini belirten Burger, "Suudi Arabistan adaletinden, tamamen şeffaf ve hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz. Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burger, Türkiye’de de savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiğini ancak bununla ilgili henüz nihai raporun açıklanmadığını kaydetti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger kaşıkçı cinayeti

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