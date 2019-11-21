Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Haberde, 'Alman hükümetinin, avukatın elindeki Türk muhaliflere ait hassas bilgilerin MİT'in eline geçmesinden endişe edildiği' bilgisi yer aldı.

"Alman-Türk ilişkileri başka ciddi bir sınavla karşı karşıya" başlığıyla verilen haberin detayında, Büyükelçilik, Türk avukatı, Almanya'daki Türk vatandaşlarının iltica işlemleriyle ilgili olarak Türkiye'de bilgi toplaması için görevlendirdi.

Görevli avukatın 'Almanya'da iltica talebinde bulunan muhaliflerin Türkiye'ye döndüklerinde ceza alıp almayacakları, eğer dönerlerse cezaevine konulup konulmayacağı' gibi konularda bilgi edinmeye çalışıyordu.

Haberde ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın daha sonra bu 'hassas' bilgi ve bulguları iltica işlemlerine karar veren Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesine (Bamf) ilettiği yer aldı.

Alman medyası, aralarında Gülen cemaati üyeleri ve bazı Kürtlerin bulunduğu 50 kadar Türk vatandaşının bilgilerinin Türk istihbarat biriminin eline geçmiş olmasından endişe duyulduğunu aktardı.