Almanya Çarşamba Günü İtibariyle Komple Kapanıyor

Corona virüsü salgınında ikinci dalgada büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel’in sözleriyle "kontrolü kaybeden" Almanya’da, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı alındı. Corona vakaları ve ölümlerde son haftalarda yaşanan hızlı artış üzerine eyalet başbakanlarıyla bugün, olağanüstü bir telekonferans zirvesi gerçekleştirdi. Başbakan Merkel, 2 Kasım’da yürürlüğe giren hafif kapanma olarak tanımlanan önlemlerin, salgının giderek kız kazanarak yayılmasını engelleyemediğini ve sert önlemler alarak, tam kapanmadan başka alternatif kalmadığını söyledi. Kapanmanın ilk etapta 10 Ocak’a kadar planlandığını duyuran Merkel, 4 ya da 5 Ocak’ta eyalet başbakanlarıyla tekrardan bir araya geleceklerini, sayıların gerileyip, gerilemediğini değerlendireceklerini ve kapanmanın devamını ele alacaklarını açıkladı. Yılbaşı eğlenceleri de yasak Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, Noel günlerinde, yani 24-26 Aralık arasında, sadece birinci derece akraba olan en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceğini, Yılbaşı gecesinde ve öncesinde de maytap ve havai fişek satışı ve kullanımının yasaklandığını söyledi. Ayrıca yılbaşı gecesi Almanya’da, kent ve yerleşim merkezlerinde toplu eğlencelere izin verilmeyeceği de açıklandı.

Alınan karara göre, temel ihtiyaç alanlarının dışında bütün dükkanların kapatılması öngörülürken önümüzdeki haftalarda, sadece gıda ürünleri satan market ve dükkânlar, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, postaneler, gözlükçüler, sağlık malzemesi satan iş yerleri, hayvanlara yönelik eşya ve yiyecek satanlarla, içecek dükkânları açık kalacak. Okul ve kreşler kapatılırken okullarda eğitim, 4 Ocak’tan sonra online şekilde devam edecek. Uygulamaya göre, 2 Kasım’dan bu yana kapalı olan tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, konserler ve masaj salonları gibi yerlerin yanısıra, berberler de kapatılacak. Sokakta içki içilmesi tüm ülke çapında yasak olacak. Son günlerde, yasaklanan Noel pazarları yerine dışarıya satış yapan lokanta ve barların önünde oluşan, sosyal mesafeyi hiçe sayan, içki içen insan kümeleri, büyük eleştiri almıştı. Önlemler kapsamında, kiliseler ve camiler açık kalacak, ancak büyüklüklerine göre kısıtlı sayıda kişi tarafından ziyaret edilebilecek. Kiliselerde sadece sessiz dua edilebilecek ve birlikte dini ilahilerin söylenmesi yasak olacak.