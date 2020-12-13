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Almanya Çarşamba Günü İtibariyle Komple Kapanıyor

13.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Almanya Çarşamba Günü İtibariyle Komple Kapanıyor

Corona virüsü salgınında ikinci dalgada büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel’in sözleriyle "kontrolü kaybeden" Almanya’da, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı alındı

Corona virüsü salgınında ikinci dalgada büyük sorunlar yaşayan ve Başbakan Angela Merkel’in sözleriyle "kontrolü kaybeden" Almanya’da, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı alındı.

Corona vakaları ve ölümlerde son haftalarda yaşanan hızlı artış üzerine eyalet başbakanlarıyla bugün, olağanüstü bir telekonferans zirvesi gerçekleştirdi. Başbakan Merkel, 2 Kasım’da yürürlüğe giren hafif kapanma olarak tanımlanan önlemlerin, salgının giderek kız kazanarak yayılmasını engelleyemediğini ve sert önlemler alarak, tam kapanmadan başka alternatif kalmadığını söyledi.

Kapanmanın ilk etapta 10 Ocak’a kadar planlandığını duyuran Merkel, 4 ya da 5 Ocak’ta eyalet başbakanlarıyla tekrardan bir araya geleceklerini, sayıların gerileyip, gerilemediğini değerlendireceklerini ve kapanmanın devamını ele alacaklarını açıkladı.

Yılbaşı eğlenceleri de yasak

Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, Noel günlerinde, yani 24-26 Aralık arasında, sadece birinci derece akraba olan en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceğini, Yılbaşı gecesinde ve öncesinde de maytap ve havai fişek satışı ve kullanımının yasaklandığını söyledi. Ayrıca yılbaşı gecesi Almanya’da, kent ve yerleşim merkezlerinde toplu eğlencelere izin verilmeyeceği de açıklandı.

Alınan karara göre, temel ihtiyaç alanlarının dışında bütün dükkanların kapatılması öngörülürken önümüzdeki haftalarda, sadece gıda ürünleri satan market ve dükkânlar, eczaneler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, postaneler, gözlükçüler, sağlık malzemesi satan iş yerleri, hayvanlara yönelik eşya ve yiyecek satanlarla, içecek dükkânları açık kalacak.

Okul ve kreşler kapatılırken okullarda eğitim, 4 Ocak’tan sonra online şekilde devam edecek. Uygulamaya göre, 2 Kasım’dan bu yana kapalı olan tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, konserler ve masaj salonları gibi yerlerin yanısıra, berberler de kapatılacak.

Sokakta içki içilmesi tüm ülke çapında yasak olacak. Son günlerde, yasaklanan Noel pazarları yerine dışarıya satış yapan lokanta ve barların önünde oluşan, sosyal mesafeyi hiçe sayan, içki içen insan kümeleri, büyük eleştiri almıştı. Önlemler kapsamında, kiliseler ve camiler açık kalacak, ancak büyüklüklerine göre kısıtlı sayıda kişi tarafından ziyaret edilebilecek. Kiliselerde sadece sessiz dua edilebilecek ve birlikte dini ilahilerin söylenmesi yasak olacak.

Başbakan Merkel, Corona’yla mücadelede büyük umut olarak değerlendirilen aşıya, 29 Aralık’ta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından pazarlama ruhsatı çıkmasını beklediğini ve yaşlılarla, bazı meslek gruplarının aşılanmasına, Ocak ayının ilk günlerinde başlanacağını da söyledi.

11 milyar euroluk yeni yardım paketi hazır

Alınan önlemlerin tanıtıldığı basın toplantısında Merkel’in sıksık öksürmesi, sesinin kısık olması ve belli aralıklarla su içmesi de dikkati çekti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, kapanmadan olumsuz etkilenecek iş yerlerine destek amacıyla 11 milyar Eoru!luk yardım paketi hazırlandığını duyurdu. Hükümet, COVID-19 nedeniyle birinci dalgada kapatılan ve önlemlerden geçtiğimiz aylarda olumsuz etkilenen işyerlerinin ve serbest meslek sahiplerinin, uğradığı zararı tazmin etmek için toplam 22 milyar Euro mali yardım yapmıştı.

Bu arada Corona virüsü salgınıyla bağlantılı vaka ve ölüm sayıları hafta sonunda da yükseldi. Hafta sonlarında sağlık idarelerinin bir çoğunun kapalı olması ve vakaları merkezi daire Robert Koch Enstitüsü’ne bildirmemesine rağmen Cumartesi’nden Pazar’a kadar bir günde 20 bin 200 yeni vaka tespit edildi. Bu, geçen haftanın aynı gününe kıyasla 2 bin 433 vaka daha fazla anlamına geliyor. Son 24 saatte Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321’e ulaştı ve şimdiye dek ölenlerin toplam sayısı 21 bin 787’ye çıktı.

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