HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Çekya ve Tirol’de sınırı kontrollerine başlıyor

Almanya Çekya ve Tirol’de sınırı kontrollerine başlıyor

12.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya Çekya ve Tirol’de sınırı kontrollerine başlıyor

Almanya koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinden korunmak amacıyla Pazar gününden itibaren Tirol ve Çekya sınırında kontrollere başlıyor.

Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyona uğrayan türlerin yayılmasını engellemek için sınır kontrollerine başlama kararı aldı. Buna göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren Avusturya'nın Tirol bölgesi ile Çekya sınırında kontrollere başlanıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avusturya’nın Tirol bölgesi ile Çekya Alman hükümeti tarafından virüs mutasyon bölgeleri olarak belirlendi" dedi. Açıklamada virüsün Almanya'ya gelmesinin engellenmesi amacıyla burada sınır kontrolleri yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı. Sözcü Alman hükümetinin ülkeye girişler konusunda ilgili taraflarla olası istisnalara karşı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Çekya'dan üç bölgede kapanma kararı

Çekya ikisi Almanya sınırında olan toplam üç bölgesinde (Cheb-Eger, Sokolov-Falkenai ve Prag) kapanma ilan etti. Üç bölgede yaşayanların bu bölgeleri terketmelerine izin verilmezken, yabancılar da buralara giriş yapamıyor. Ancak iş sebebiyle seyahatler konusunda istisnalar yapılıyor. Çekya hükümeti önlemlerin üç hafta süreceğini duyurdu. Bu üç bölgede geçen hafta 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısının binin üzerinde olduğu bilgisi verildi. Avusturya’nın Tirol bölgesinde ise bölgeyi terketmek için negatif koronavirüs testi belgesine sahip olunması şartı getirildi. Tirol’da Güney Afrika'da ortaya çıkan virüsün yeni mutasyon türü tespit edilmişti.

Tirol ve Çekya'nın virüs mutasyon bölgesi ilan edilmesi buralardan Almanya'ya girişlerin ciddi oranda sınırlandırılmasını mümkün kılıyor. İçişleri Bakanı Horst Seehofer Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, buraların virüs mutasyon bölgesi olarak ilan edilmesine Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’un de onay verdiğini belirtmişti. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ise dün Münih'te yaptığı açıklamada Çekya ve Tirol'un virüs mutasyon bölgesi ilan edilmesinin "Almanya’nın güvenliğini artıracağını" söylemişti.

Mutasyon nedeniyle İngiltere’ye yönelik daha önce ilan edilen seyahat kısıtlamaları da devam ediyor. Buradan Almanya’ya seyahat edecek olanların öncesinde negatif koronavirüs test sonucunu sunmaları ve sonrasında karantina koşullarını kabul etmeleri gerekiyor.

Reuters,AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Paris ve Berlin yeşil ışık yaktı, AB'den Moskova’ya yeni yaptırımlar yoldaParis ve Berlin yeşil ışık yaktı, AB'den Moskova’ya yeni yaptırımlar yolda
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

En Çok Okunan Haberler

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Çeşme ve Ayvalık'ta hortum! 16 yaralı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Dikkat fırtına bekleniyor

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Dr. Fauci: Korona sonrası bu semptomlar geçmiyor

Dr. Fauci: Korona sonrası bu semptomlar geçmiyor

Kuzey Kore lideri Kim, ekonomideki başarısızlığın sebebi olarak kabineyi gösterdi

Kuzey Kore lideri Kim, ekonomideki başarısızlığın sebebi olarak kabineyi gösterdi

Yangından 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu!

Yangından 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu!

Rusya’da markette patlama

Rusya’da markette patlama

Koronavirüs demans hastalarını dört kat daha fazla öldürüyor

Koronavirüs demans hastalarını dört kat daha fazla öldürüyor

Teksas'ta dehşete düşüren zincirleme kaza!

Teksas'ta dehşete düşüren zincirleme kaza!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.