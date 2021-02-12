Almanya Çekya ve Tirol’de sınırı kontrollerine başlıyor

Almanya koronavirüsle mücadele kapsamında mutasyona uğrayan türlerin yayılmasını engellemek için sınır kontrollerine başlama kararı aldı. Buna göre 14 Şubat Pazar gününden itibaren Avusturya'nın Tirol bölgesi ile Çekya sınırında kontrollere başlanıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Avusturya’nın Tirol bölgesi ile Çekya Alman hükümeti tarafından virüs mutasyon bölgeleri olarak belirlendi" dedi. Açıklamada virüsün Almanya'ya gelmesinin engellenmesi amacıyla burada sınır kontrolleri yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı. Sözcü Alman hükümetinin ülkeye girişler konusunda ilgili taraflarla olası istisnalara karşı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Çekya'dan üç bölgede kapanma kararı

Çekya ikisi Almanya sınırında olan toplam üç bölgesinde (Cheb-Eger, Sokolov-Falkenai ve Prag) kapanma ilan etti. Üç bölgede yaşayanların bu bölgeleri terketmelerine izin verilmezken, yabancılar da buralara giriş yapamıyor. Ancak iş sebebiyle seyahatler konusunda istisnalar yapılıyor. Çekya hükümeti önlemlerin üç hafta süreceğini duyurdu. Bu üç bölgede geçen hafta 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısının binin üzerinde olduğu bilgisi verildi. Avusturya’nın Tirol bölgesinde ise bölgeyi terketmek için negatif koronavirüs testi belgesine sahip olunması şartı getirildi. Tirol’da Güney Afrika'da ortaya çıkan virüsün yeni mutasyon türü tespit edilmişti.