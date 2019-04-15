Almanya, Çinli Huawei'yi 5G ağının kurulmasında dışlamayacak

BERLİN (AA) - Almanya Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Başkanı Jochen Homann, Çin merkezli Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini belirtti.

Homann, Almanya'nın 5G mobil internet ağını kurmasına ilişkin Financial Times'a değerlendirmelerde bulundu.

Çin merkezli Huawei dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini belirten Homann, "BNnetzA, Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair henüz somut bir kanıt göremedi." ifadesini kullandı.

Homann, Çinli şirketin, ülkenin güvenlik gereksinimlerini karşılaması halinde 5G mobil ağının kurulmasında yer alabileceğini kaydetti.

5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa, hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması hedefleniyor.