Almanya çocuklara yönelik cinsel suçların cezasını artırıyor

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında cezaları sertleştirmeye yönelik yeni bir yasa tasarısı sundu. Federal Koalisyon Hükümetinin küçük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Lambrecht'in bakanlığının hazırladığı yeni kanuni düzenlemede şimdiye kadar "çocuklara yönelik cinsel istismar" ifadesi ile nitelenen suç "çocuklara yönelik cinsel şiddet" olarak değiştiriliyor ve daha ağır cezaları öngörüyor.

Bakan Lambrecht, "cinsel şiddet" kavramının, işlenen suçun şiddetini tanımlada daha uygun düştüğünü belirtti. Yeni yasal düzenlemeyle söz konusu cürüm bir ila 15 yıl arasında değişen hapis ile cezalandırılan bir suç olacak. Söz konusu suçlar halihazırda geçerli olan kanunda altı ay ila 10 sene arasında hapis cezalarıyla cezalandırılıyor.

Federal Adalet Bakanlığının hazırladığı yeni yasa tasarısı, çocukların kullanıldığı pornografik görselleri sağlamayı, sahip olmayı ve yaymayı da nitelik açısından daha üst seviyede suç sayıyor. Tasarı, halihazırda üç ila beş yıl arasında hapis cezası verilen yayma suçunun, 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor.