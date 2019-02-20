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Almanya çöpe atılan yiyeceği yarı yarıya azaltacak

20.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

Bir kişinin yılda 55 kg yiyeceği çöpe attığı Almanya'da gıda israfının önüne geçmek için program hazırlandı.

Almanya çöpe atılan yiyeceği yarı yarıya azaltacak

Alman hükümeti, çöpe atılan yiyeceği yüzde 50 azaltmak istiyor.Almanya yiyecek israfının önüne geçmek için kolları sıvadı. Alman hükümeti, çöpe atılan yiyeceklerin 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması için hedef koydu.

Yeni strateji çerçevesinde Almanya'da ailelerin, üreticilerin, satıcıların ve restoran endüstrisinin gıda israfını yılda 11 milyon ton azaltması isteniyor. Almanya'da ortalama bir tüketici yılda yaklaşık 55 kilogram yiyeceği çöpe atıyor.

Alman Tarım Bakanı Julia Klöckner, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Her ürün su, enerji, ham madde, emek, kalp ve ruh gibi değerli kaynakları taşıyor" dedi. Klöckner, bu kampanyanın Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği hedefleri çerçevesinde Almanya'nın karbon ayakizini azaltmasına yardımcı olacağını da vurguladı.

Almanya'nın yeni hedefleri çerçevesinde gıda ürünlerinin paketlenmesinde de değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor. Gıdaların tazeliğini gösterecek renge sahip akıllı paketleme yöntemleri üzerinde çalışılması hedefleniyor.

Ayrıca şirketlerden gönüllük esasına dayalı olarak bazı adımlar atması istenecek. Bu adımlar arasında eve sipariş hizmetinde bazı değişiklikler ve restoranlarda uygun porsiyonlarda servis yapılması var.

Endüstriyel tarımdan organik tarıma geçilmesi çağrısı yapan muhalefetteki Yeşiller partisi, stratejiyi "geç kalmış ve yetersiz" bulduğunu duyurdu. Yeşiller'den Milletvekili Renate Künast, yiyecek endüstrisinden taahütler duymak yerine yerine bağlayıcı yükümlülüklerin getirilmesini istediklerini söyledi.

AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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