Almanya: “Corona Aşısı Çok Yakında Onaylanacak”

Almanya’da ilaç ve aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü, Corona aşısının çok yakında onay alacağını açıkladı. Enstitü Başkanı Prof. Klaus Cichutek, "Ben bu konuda çok umutluyum. Özellikle ilk klinik test sonuçlarını aldığımız son haftalarda aşının gerçekten Corona virüsüne karşı insanlarda bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini gördük. Bunlar çok önemli yenilikler" dedi. Dünya çapında Corona virüsüne karşı 140-150 civarında aşının deneme safhasında olduğunu söyleyen Cichutek, "Burada söz konusu olan bir yarış kazanmak değil. Bizim gerçekten hazmedilen, etkili bir aşıya ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı: "Test sürecinde sorunlar yaşanıyor" Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Corona virüsü aşısıyla ilgili "mucize beklenmemesi" gerektiğini söyleyerek, aşının en erken 2021 yılının ortasına kadar insanlara yaygın biçimde sağlanmasının mümkün olabileceğini ifade etti. Karliczek, aşı test sürecinde sorunlar yaşandığını söyledi.

BioNTech aşı adayı da insanlar üzerinde test ediliyor Buna paralel, Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç alındığı, aşının gerçekten insanları enfeksiyona karşı koruyup korumadığının test edildiği son safhaya geçildiği de duyuruldu. Aşı ile ilgili gelişmeler sürerken tüm dünyada yeni Corona vakalarının artışı endişeye neden oluyor. Son bir haftadır Almanya’da da vaka sayısının hızla artması "ikinci dalga" korkusunu beraberinde getirirken, yurtdışından tatilden dönenler konusundaki kaygılar da artıyor. Alman Doktorlar Birliği: "Virüs bir testle doğru tespit edilemez" Bugünden itibaren riskli bölgelerden Almanya'ya dönecek tatilcilere Corona virüs testi uygulamasının zorunlu olarak yapılması planlanıyordu. Ancak eyaletler arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında, uygulama şimdilik ertelendi. Zorunlu testlere karşı çıkan bazı eyalet yönetimleri, bunun insan bedenine bir müdahale olduğunu ve hukuken zorluk çıkaracağını savunuyor. Alman Doktorlar Birliği de, bir testle Corona virüsünün doğru tespit edilemeyeceğine işaret etti ve tam tersine bunun insanlarda yanlış güven ve dikkatsizliğe yol açacağını belirtti.