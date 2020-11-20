Almanya Corona Virüsü Aşısına Onayın Aralık Ayında Verilmesini Bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona virüs aşısının önümüzdeki Aralık ayında tescil edilmesini beklediğini söyledi. Merkel Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa İlaç Ajansı'nın, Aralık ortasında ya da en geç yeni yılın hemen başında, aşı için ruhsat vermesini bekliyorum" dedi ve sonraki süreçte aşılamanın hemen başlayabileceğini açıkladı.

Merkel "Son günlerde klinik deneylerden alınan sonuçlar çok cesaret verici" derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer’le yine ABD’li Moderna şirketleri tarafından geliştirilen Corona virüs aşıları için şartlı izin verebileceğini duyurdu.

Aşıların uygunluğunun Avrupa İlaç Ajansı tarafından değerlendirildiğini belirten Leyen "İzin için her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor" dedi. Avrupa İlaç Ajansı da aşılarının onaylanması konusunda, 11 Aralık'ta bir açıklama yapılacağını ilan etti.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin kurduğu BioNTech’le, ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının, Moderna’nın aşısı gibi COVID-19’a karşı yüzde 95 bağışıklık sağladığı açıklanmıştı.