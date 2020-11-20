Almanya Corona Virüsü Aşısına Onayın Aralık Ayında Verilmesini Bekliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Corona virüs aşısının önümüzdeki Aralık ayında tescil edilmesini beklediğini söyledi. Merkel Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa İlaç Ajansı'nın, Aralık ortasında ya da en geç yeni yılın hemen başında, aşı için ruhsat vermesini bekliyorum" dedi ve sonraki süreçte aşılamanın hemen başlayabileceğini açıkladı.
Merkel "Son günlerde klinik deneylerden alınan sonuçlar çok cesaret verici" derken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer’le yine ABD’li Moderna şirketleri tarafından geliştirilen Corona virüs aşıları için şartlı izin verebileceğini duyurdu.
Aşıların uygunluğunun Avrupa İlaç Ajansı tarafından değerlendirildiğini belirten Leyen "İzin için her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor" dedi. Avrupa İlaç Ajansı da aşılarının onaylanması konusunda, 11 Aralık'ta bir açıklama yapılacağını ilan etti.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin kurduğu BioNTech’le, ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirilen aşının, Moderna’nın aşısı gibi COVID-19’a karşı yüzde 95 bağışıklık sağladığı açıklanmıştı.
Biontech/Pfizer, aşının kullanımı için izin çıkması halinde yıl sonuna kadar yüz milyon, 2021 yılı sonuna kadarsa 1,3 milyar dozdan fazla aşı üretileceğini bildirdi. Bir ajansa açıklama yapan Prof. Şahin "Eğer her şey arzuladığımız gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den önce başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Almanya, Corona virüs aşısı için ülke çapında kurulması planlanan 60 aşı merkezi sayısını 100'e çıkartma kararı aldı. Merkezlerin 15 Aralık tarihine kadar tamamlanması talimatı da verildi. Başbakan Merkel hafta içinde yaptığı bir açıklamada, halkın yüzde 60'ıyla 70'inin aşı veya hastalığı atlatması sonucu bağışıklık kazanması durumunda "virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını" belirterek "Ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz" şeklinde görüş belirtmişti.
Aşı süreciyle ilgili olumlu haberlere rağmen, Merkel‘in, Kasım ayı için alınan kısmi kapanma kararının ve önlemlerin en azından Ocak ayına kadar sürdürülmesinden yana olduğu belirtiliyor.
Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, yeni vaka sayılarının halen çok yüksek olduğunu ve alınan önlemlere rağmen henüz bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceğini kaydetti. 2 Kasım’da uygulamaya konulan yeni kısıtlamalar, sosyal mesafeyi korumayı amaçlıyor ve kamusal alandaki günlük hayatın hızını kesmeyi hedefliyor. Bu kapsamda barlar, birahaneler, spor salonları, kozmetik bakım dükkânları, sinema, tiyatro, opera ve konser salonları kapatılmış durumda. Restoranlar, sadece dışarıya ve evlere servis yapabiliyor. Okullarsa açık.
Bu arada Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı. Son 24 saat içinde 23 bin 648 yeni vaka tespit edildi. 260 kişi hayatını kaybederken, salgından dolayı yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 13 bin 630’a yükseldi.