Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek

Araştırmanın sonuçlarına göre ülkede hayat normale dönebilir.COVID-19 vakalarının artmasına rağmen ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla düşük olduğu Almanya'da uzmanlar, toplumun ne kadarının virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirlemek üzere testler yapmaya hazırlanıyor.

Der Spiegel'in haberine göre testlere Nisan ayında başlanması planlanıyor. Testler sayesinde hastalığa yakalanan kişilerden kaçının vücudunun virüsle karşı bağışıklık kazandığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusun testin ölüm oranlarına dair de daha belirgin sonuçlar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

Sağlık otoriteleri tarafından onay verildiği takdirde Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi'nin koordinasyonunda çeşitli sağlık kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek olan çalışmada ilk etapta 100 bin test uygulanması bekleniyor. Çalışmadan alınacak sonuçlara göre Almanya'da hayatın normale dönebileceği belirtiliyor. İlk sonuçların Nisan ayı sonunda elde edilmesi bekleniyor.

Test sonuçları belirleyici olacak