HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek

Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Almanya’da bilim insanları yeni koronavirüse karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını tespit etmek için geniş çaplı test yapmaya hazırlanıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre ülkede hayat normale dönebilir.COVID-19 vakalarının artmasına rağmen ölüm oranının diğer ülkelere kıyasla düşük olduğu Almanya'da uzmanlar, toplumun ne kadarının virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirlemek üzere testler yapmaya hazırlanıyor.

Der Spiegel'in haberine göre testlere Nisan ayında başlanması planlanıyor. Testler sayesinde hastalığa yakalanan kişilerden kaçının vücudunun virüsle karşı bağışıklık kazandığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusun testin ölüm oranlarına dair de daha belirgin sonuçlar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

Sağlık otoriteleri tarafından onay verildiği takdirde Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi'nin koordinasyonunda çeşitli sağlık kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek olan çalışmada ilk etapta 100 bin test uygulanması bekleniyor. Çalışmadan alınacak sonuçlara göre Almanya'da hayatın normale dönebileceği belirtiliyor. İlk sonuçların Nisan ayı sonunda elde edilmesi bekleniyor.

Test sonuçları belirleyici olacak

Bilim insanları test sonuçlarına bakılarak, okulların ne zaman açılacağının, çalışanların işlerine ne zaman döneceğinin ve büyük organizasyonlara izin verilip verilmeyeceği kararlarının daha kolay alınabileceğini savunuyor.

Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi'nden Gerard Krause, bağışıklık geliştirdiği tespit edilen kişilere faaliyetlerindeki kısıtlamalardan muaf tutulmalarına izin verebilecek bir tür "bağışıklık sertifikası” verilebileceğini söyledi.

Ancak testlerde hala bazı sorunlar olduğu, sonuçlarda toplumun zaten yüzde 90'ının bağışıklık kazandığı diğer tip koronavirüslerin de gözüktüğü belirtiliyor. Bilim insanlarının yakın zamanda daha güvenilir test sonuçları elde etmek için çalıştığı kaydediliyor.

DW/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
'Koronavirüse yakalanan Türk yok''Koronavirüse yakalanan Türk yok'
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın

En Çok Okunan Haberler

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Yoğun bakımdaydı! Flaş iddia

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası

Bir belde ile 4 köye koronavirüs karantinası

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

Vali açıkladı: İlk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var

İBB'den koronavirüsten ölümlerle ilgili defin açıklaması

İBB'den koronavirüsten ölümlerle ilgili defin açıklaması

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Diğer Haberler
Karantinadaki milyonlara kötü haber: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir

Milyonlarca kişi prezervatif kıtlığı yaşanabilir

Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay açıkladı: Koronavirüse yakalanan Türk yok

'Koronavirüse yakalanan Türk yok'

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

Belçika’da kediye sahibinden koronavirüs bulaştı

KKTC'de 15 yerde sokağa çıkma yasağı

KKTC'de sokağa çıkma yasağı

Süpermarketler ne kadar güvenli?

Süpermarketler ne kadar güvenli?

101 yaşında Covid-19'u yenen adam umut oldu

101 yaşında Covid-19'u yenen adam umut oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.