Almanya Cumhurbaşkanı AstraZeneca aşısı oldu

Aşı Almanya’da 60 yaş altındakilere tavsiye edilmiyor.Almanya'da İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca koronavirüs aşısı hakkındaki tartışmalar devam ederken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı'nın AstraZeneca aşısı olduğu belirtildi. Steinmeier AstraZeneca'nın 60 yaş ve üstüne kullanılmasının tavsiye edilmesinden iki gün sonra aşıyı yaptırmış oldu.

65 yaşındaki Almanya Cumhurbaşkanı açıklamasında vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunarak "Almanya'da onaylanmış aşılara güveniyorum. Pandeminin sona erdirilmesi yolunda aşılama belirleyici adımdır. Fırsatı değerlendirin. Siz de katılın" ifadelerini kullandı. Steinmeier aşı sırası gelene kadar beklemek istediğinin bir çok kez altını çizmişti.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), hakkında özellikle genç kadınlarda tromboz vakalarına yol açtığı şüphesi bulunan AstraZeneca koronavirüs aşısı hakkındaki tavsiyesini 30 Mart'ta güncellemiş ve sadece 60 yaş üzerindekilere yapılmasını tavsiye etmişti. Bu tavsiye 60-69 yaş grubunun aşı kampanyasında bu aşıyı olabileceği anlamına geliyor.