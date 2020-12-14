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Almanya Cumhurbaşkanı: Durum çok ciddi

14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Almanya Cumhurbaşkanı: Durum çok ciddi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çarşamba günkü kapanma öncesinde vatandaşları durumun ciddiyeti konusunda uyardı.

Steinmeier, koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısı yaparak durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Hafta sonunda federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı Çarşamba gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararına destek veren Steinmeier, "Bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Daha kararlı adımlar atmak zorundayız… Çarşamba gününden itibaren gerek kamusal alanda gerekse özel hayatımızda Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız” dedi.

24 Aralık'ta başlayan Noel'e işaret eden Steinmeier, "Kutlama sonradan telafi edilebilir. Arkadaşları ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve yaşam kurtarmak” ifadelerini kullandı. Tatil döneminde temasın en aza indirilmesinin önemine vurgu yapan Steinmeier, hızla artan yoğun bakım hasta sayısına işaret ederek salgının sağlık sistemini çökertecek boyutlara ulaşmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.

Salgınla mücadelede vatandaşların oynadığı rolün önemine işaret eden Steinmeier, "Herkes kendisini ve çevresindekileri korumak için ek olarak ne yapabileceği sorusunu kendisine sormalı” dedi. Hedefin yeni vaka sayılarını olabildiğince hızlı bir şekilde düşürmek ve düşük seviyede tutmak olduğunu kaydeden Almanya Cumhurbaşkanı, "Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınav” diye konuştu.

Steinmeier, Almanya'da ilk aşı izninin bu yıl içinde çıkacağı ve aşılamalara yılın başında başlanabileceği konusunda iyimser olduğunu da belirtti. Almanya'nın bu krizi atlatacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bunu başarmak zorundayız. Başaracağız” dedi.

AFP,rtr/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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