Almanya Cumhurbaşkanı: Durum çok ciddi

Steinmeier, koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısı yaparak durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Hafta sonunda federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı Çarşamba gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararına destek veren Steinmeier, "Bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Daha kararlı adımlar atmak zorundayız… Çarşamba gününden itibaren gerek kamusal alanda gerekse özel hayatımızda Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız” dedi.

24 Aralık'ta başlayan Noel'e işaret eden Steinmeier, "Kutlama sonradan telafi edilebilir. Arkadaşları ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve yaşam kurtarmak” ifadelerini kullandı. Tatil döneminde temasın en aza indirilmesinin önemine vurgu yapan Steinmeier, hızla artan yoğun bakım hasta sayısına işaret ederek salgının sağlık sistemini çökertecek boyutlara ulaşmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.