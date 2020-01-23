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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Batı Kudüs'teki Soykırım Müzesi'nde konuştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 20:14 | Son Güncelleme

"(Yahudi düşmanlığına ilişkin) Almanlar olarak keşke tarihten bir şeyler öğrendiğimizi söyleyebilseydim"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yahudi düşmanlığı konusunda ülkesinin tarihinden ders çıkaramadığını söyledi.

Batı Kudüs'teki Yad Vashem Soykırım Müzesi'nde düzenlenen 5. Dünya Holokost Forumu'na katılan ilk Almanya Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, burada bir konuşma yaptı.

Yahudi düşmanlığının bugün farklı bir mecrada kendini gösterdiğine ve halen yaşananlardan ders çıkarılmadığına dikkati çeken Steinmeier, "Almanlar olarak keşke tarihten bir şeyler öğrendiğimizi söyleyebilseydim." dedi.

Steinmeier, ülkede Yahudilere karşı beslenen kin ve nefret karşısında bunu söyleyemediğini vurgulayarak, "Yahudi çocuklara okul bahçesinde tükürüldüğünde bunu söyleyemem. İsrail siyasetini eleştirme bahanesiyle antisemitizm yapıldığında bunu söyleyemem. Sadece ağır bir ahşap kapı, aşırı sağcı bir teröristin Yom Kippur (Kefaret günü) ayinini kan gölüne çevirmesini önlüyorsa bunu söyleyemem." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "İnsanlık tarihinin en büyük suçu" olarak kabul edilen 6 milyon Yahudinin sistematik şekilde Almanya'da katledildiğinin altını çizerek, "Onlar Almandı. Katiller, gardiyanlar, yardımcılar, tatbikat yapanlar. Onlar Almandı." ifadesini kullandı.

"Auschwitz'in kurtarılmasından 75 yıl sonra, büyük bir tarihi suçluluk duyan Alman Cumhurbaşkanı olarak karşınızda bulunuyorum." diyen Steinmeier, Almanya'da "yeniden hayat bulan Yahudi yaşamlar" için minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

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