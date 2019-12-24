Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı var

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, geleneksel Noel konuşmasında demokrasinin savunulması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, başkent Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de yaptığı konuşmada, "Demokrasiye ihtiyacımız var. Ancak öyle sanıyorum ki, şu anda her şeyden önce demokrasinin bize ihtiyacı var!" ifadelerini kullandı. Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde yaşanan barışçıl devrimin 30'uncu yıl dönümüne vurgu yapan Steinmeier, Halle kentindeki sinagog saldırısının, demokrasinin güçlü ve mücadeleci bir şekilde korunmasının ne denli önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Almanya’da yeterince düşünce özgürlüğü olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Cumhurbaşkanı, bunun doğru olmadığını, tam tersine bugünkü kadar fikir tartışmasının daha önce hiç yaşanmadığını bildirdi. Asıl sorulması gereken soruların, "Bu kadar tartışma ile ne yapıyoruz? Böylesi çok sürtüşmeyi nasıl yeniden saygıya çevirebiliriz? Sürekli öfkeli olma halini, ne yaparak sağlıklı bir tartışma kültürüne dönüştürebiliriz?" olduğunu ifade eden Frank-Walter Steinmeier, bu sorulara yanıt bulmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.