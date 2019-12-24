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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 18:55 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier geleneksel Noel konuşmasında, demokrasinin korunması gereken bir değer olduğunu belirtti ve ırkçı söylemlere karşı konulması gerektiğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Demokrasinin bize ihtiyacı var

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, geleneksel Noel konuşmasında demokrasinin savunulması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Steinmeier, başkent Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de yaptığı konuşmada, "Demokrasiye ihtiyacımız var. Ancak öyle sanıyorum ki, şu anda her şeyden önce demokrasinin bize ihtiyacı var!" ifadelerini kullandı. Eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde yaşanan barışçıl devrimin 30'uncu yıl dönümüne vurgu yapan Steinmeier, Halle kentindeki sinagog saldırısının, demokrasinin güçlü ve mücadeleci bir şekilde korunmasının ne denli önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Almanya’da yeterince düşünce özgürlüğü olmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Cumhurbaşkanı, bunun doğru olmadığını, tam tersine bugünkü kadar fikir tartışmasının daha önce hiç yaşanmadığını bildirdi. Asıl sorulması gereken soruların, "Bu kadar tartışma ile ne yapıyoruz? Böylesi çok sürtüşmeyi nasıl yeniden saygıya çevirebiliriz? Sürekli öfkeli olma halini, ne yaparak sağlıklı bir tartışma kültürüne dönüştürebiliriz?" olduğunu ifade eden Frank-Walter Steinmeier, bu sorulara yanıt bulmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Irkçı söylemler duyduğunuzda karşı gelin" çağrısı

Halle sinagoğunun saldırgana geçit vermeyen kapısının, bu açıdan sembolik bir anlam taşıdığını belirten Steinmeier, "Otobüste zayıf kişilere sataşıldığı zaman, farklı görünüşe sahip olan birine hakaret edildiğinde, okul bahçesinde, kıraathanede ırkçı söylemler duyduğunuzda, ayağa kalkın ve bunlara karşı gelin" dedi. Aynı şeyin internet ve sosyal medya için de geçerli olduğunun altını çizen Steinmeier, "En kaba ve çığırtkan sloganları, sürekli yeniden tıklayarak ödüllendirip ödüllendirmeyeceğinize ya da gerçeklere, mantığa ve iyi argümanlara daha fazla destek olup olmayacağınıza siz karar vereceksiniz" vurgusunda bulundu.

Konuşmasının sonunda, dönemin Doğu Almanya rejiminde daha fazla demokrasi için, 30 yıl önce sokağa çıkan yüz binlerce insanın cesaretini bir kez daha takdir eden Steinmeier, "Şimdi, 30 yıldan beri birlik ve özgürlük içinde, demokrasiyle yaşıyoruz. Ancak lütfen bunu doğal bir durum olarak görmeyelim" dedi. Diktatörlüklerin aksine, demokrasilerin kahramanlara ihtiyacı olmadığını ve bunun da iyi bir şey olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "demokrasinin ihtiyacı olan şey kendine güvenen vatandaşlardır. Umutlu, azimli, akıllı, edepli ve dayanışma içinde olan vatandaşlar" dedi.

KNA / ET,JD

© Deutsche Welle

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