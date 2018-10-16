Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gates'i kabul etti

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates'i Bellevue Sarayında kabul etti.

Bill Gates saraya gelişinde özel defteri imzaladı.

Gates, Steinmeier'e İsveçli bilim insanı Hans Rosling’in ölümünden sonra yayınlanan ''Factfulness'' adlı kitabını hediye etti.

Steinmeir ve Gates daha sonra baş başa basına kapalı olarak bir süre görüştü.

Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

