Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada

Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucu ise negatif.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumalarından birine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu cumartesi günü karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın karantinada kalmayı sürdüreceği bildirildi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın pazar günkü programının da iptal edildiği açıklandı. Steinmeier'in bu yıl Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü'ne layık görülen Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen'e ödülünün verileceği Frankfurt'taki törende konuşma yapması bekleniyordu.

Almanya'da vaka sayısı artıyor

Almanya'da Cuma günü 24 saat içerisinde kaydedilen vaka sayısının 7 binin üzerine çıkarak rekor kırması kaygıya neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı. Vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması belirgin bir şekilde azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" dedi. Küresel salgının, yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.

dpa,AFP/BÖ,JD

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