HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada

18.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumalarından birine koronavirüs bulaşması nedeniyle karantinaya alındı.

Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucu ise negatif.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yakın korumalarından birine yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu cumartesi günü karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Steinmeier'e yapılan ilk testin sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın karantinada kalmayı sürdüreceği bildirildi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın pazar günkü programının da iptal edildiği açıklandı. Steinmeier'in bu yıl Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü'ne layık görülen Hint ekonomist ve filozof Amartya Sen'e ödülünün verileceği Frankfurt'taki törende konuşma yapması bekleniyordu.

Almanya'da vaka sayısı artıyor

Almanya'da Cuma günü 24 saat içerisinde kaydedilen vaka sayısının 7 binin üzerine çıkarak rekor kırması kaygıya neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı. Vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması belirgin bir şekilde azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" dedi. Küresel salgının, yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.

dpa,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdüÖlen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Diğer Haberler
12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
İran, BM'nin 2007'den beri uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı
12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Dünya genelinde günlük vaka sayısında rekor artış
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
Azerbaycan ile Ermenistan'dan ateşkes kararı
ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü
ABD'de uçak kazası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.