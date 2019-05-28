Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özbekistan'da

İkili ilişkilerde umut vadeden yeni dönemin eşiğinde olduklarını, Mirziyoyev’in uzun yıllar kapalı olan Özbekistan'ı cesurca yeni yola soktuğunu dile getiren Steinmeier, Mirziyoyev'e hitaben, "Günümüzde, Özbekistan’ın kapı ve pencerelerini dünyaya açtınız. Bu açıklık politikası şimdiden meyvesini vermeye başladı. Bu ziyaretle, bu yolda daha ilerlemenizi ve insan hakları da dahil, çeşitli alanlarda elde edilen somut başarıları sürekli olarak pekiştirmenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede Özbekistan’da başlatılan reform sürecini ve bu sürecin Orta Asya bölgesine etkisini ele aldıklarını kaydeden Steinmeier, bu ziyaretinin Özbekistan ile Almanya arasındaki sıkı iş birliğine ivme kazandıracağına inandığını belirtti. Steinmeier, "Bu ziyaretim, Özbekistan’ın yeni politikasına saygımızın göstergesidir." dedi.

Steinmeier, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Steinmeier ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Özbekistan'a yaptığı ziyaretin, Almanya'nın bu ülkenin yeni politikasına saygısının göstergesi olduğunu belirtti.

Steinmeier, Alman heyetinin bu ziyaretinin, ülkesinin Özbekistan’a gösterdiği büyük ilgi ve ülke politikasını desteklediğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Steinmeier, Mirziyoyev ile görüşmede Afganistan’daki durumla ilgili görüş alışverişinde de bulunduklarını, Afganistan’daki durumun barışçıl çözümü ve bu ülkede istikrarın sağlanması meselesini ele aldıklarını ifade ederek Afganistan’daki durumun Orta Asya bölgesinde istikrarın sağlanması için de önemli olduğunu, Almanya'nın Özbekistan'ın Afganistan'da gerçekleştirdiği projeleri desteklediğini vurguladı.

-Mirziyoyev'in açıklamaları

Mirziyoyev de ülkesinde gerçekleştirilmekte olan reform sürecinde Almanya’nın desteğinin önemine işaret ederek günümüzde ikili ilişkilerin hızla gelişmesi için herhangi bir engelin bulunmadığını, iki ülkenin de iş birliğinin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti. Mirziyoyev, ülkesinin Alman iş insanları için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Özbekistan’ın Almanya’nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliğine yönelik çabalarını desteklediğinin altını çizen Mirziyoyev, Aral Gölü felaketinin önlenmesine verdiği destekten dolayı Almanya’ya teşekkür etti.