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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Bu ziyaretim, Özbekistan’ın yeni politikasına saygımızın göstergesidir"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Özbekistan'a yaptığı ziyaretin, Almanya'nın bu ülkenin yeni politikasına saygısının göstergesi olduğunu belirtti.

Steinmeier, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Steinmeier ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede Özbekistan’da başlatılan reform sürecini ve bu sürecin Orta Asya bölgesine etkisini ele aldıklarını kaydeden Steinmeier, bu ziyaretinin Özbekistan ile Almanya arasındaki sıkı iş birliğine ivme kazandıracağına inandığını belirtti. Steinmeier, "Bu ziyaretim, Özbekistan’ın yeni politikasına saygımızın göstergesidir." dedi.

İkili ilişkilerde umut vadeden yeni dönemin eşiğinde olduklarını,
Mirziyoyev’in uzun yıllar kapalı olan Özbekistan'ı cesurca yeni yola soktuğunu dile getiren Steinmeier, Mirziyoyev'e hitaben, "Günümüzde, Özbekistan’ın kapı ve pencerelerini dünyaya açtınız. Bu açıklık politikası şimdiden meyvesini vermeye başladı. Bu ziyaretle, bu yolda daha ilerlemenizi ve insan hakları da dahil, çeşitli alanlarda elde edilen somut başarıları sürekli olarak pekiştirmenizi teşvik etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Steinmeier, Alman heyetinin bu ziyaretinin, ülkesinin Özbekistan’a gösterdiği büyük ilgi ve ülke politikasını desteklediğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Steinmeier, Mirziyoyev ile görüşmede Afganistan’daki durumla ilgili görüş alışverişinde de bulunduklarını, Afganistan’daki durumun barışçıl çözümü ve bu ülkede istikrarın sağlanması meselesini ele aldıklarını ifade ederek Afganistan’daki durumun Orta Asya bölgesinde istikrarın sağlanması için de önemli olduğunu, Almanya'nın Özbekistan'ın Afganistan'da gerçekleştirdiği projeleri desteklediğini vurguladı.

-Mirziyoyev'in açıklamaları

Mirziyoyev de ülkesinde gerçekleştirilmekte olan reform sürecinde Almanya’nın desteğinin önemine işaret ederek günümüzde ikili ilişkilerin hızla gelişmesi için herhangi bir engelin bulunmadığını, iki ülkenin de iş birliğinin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti. Mirziyoyev, ülkesinin Alman iş insanları için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Özbekistan’ın Almanya’nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliğine yönelik çabalarını desteklediğinin altını çizen Mirziyoyev, Aral Gölü felaketinin önlenmesine verdiği destekten dolayı Almanya’ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerde Özbekistan ve Almanya’nın görüşlerinin benzer veya yakın olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi. Mirziyoyev, Afganistan’da barış ve istikrarlı kalkınmanın sağlanması, altyapının yeniden oluşturulması ve halkın yaşam düzeyinin artırılmasına ilişkin projelerde Almanya ile iş birliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında otomotiv, çevre koruma, bilgi değişimi ve sağlık alanlarında iş birliği anlaşmaları ile iki ülke hükümetleri arasında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin müzakere protokolü imzalandı.

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Almanya Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan

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