Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Ramazan Bayramı birlikte yaşamın parçası

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Steinmeier mesajında, "Bu bayram Almanya'daki birlikte yaşamamızın bir parçası" ifadesini kullandı. Ramazan Bayramının Müslümanları birbirine bağladığını belirten Steienmeier, "Ama aynı zamanda onları farklı inançlara sahip insanlarla, hatta inanmayan insanlarla da bağlıyor" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier korona pandemisi nedeniyle son iki yılda söz konusu birlikteliğin zorlu bir teste tabi tutulduğunu belirterek, Müslümanlara, salgının görece kontrol altına alınması için gerekli olan katı kuralları destekledikleri için teşekkür etti. Pandeminin henüz tamamıyla atlatılamadığını da vurgulan Steinmeier, "Ancak bu yıl daha fazla aile üyesi, dost ve komşu ile kutlayabildikleri için çok mutluyum" diye yazdı.

Steinmeier mesajında ayrıca Müslüman cemaatlerine, hayır kurumlarına ve derneklere Ukrayna'dan gelen sığınmacılara verdikleri destek için teşekkür etti, "Çok büyük katkılar sunuyorlar" dedi.

Ramazan Bayramını birçok insanın buruk kutladığını kaydeden Almanya Cumhurbaşkanı mesajını, "Avrupa'nın ortasındaki acımasız, uluslararası hukuka aykırı saldırı savaşı hepimizi sarsıyor ve eziyor. Kutlayanlara, inancın bu karanlık zamanda teselli ve güç vermesini diliyorum" sözleriyle tamamladı.

dpa/TY,BÖ

