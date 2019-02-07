Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir süredir ırkçı ve tehdit içerikli mektuplar alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil Türk avukatlardan Seda Başay Yıldız'la bir araya geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentine bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier, ağustostan beri tehdit mektupları alan avukat Yıldız'la özel bir görüşme yaptı.

Görüşmenin içeriği konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Frankfurt polisi içinde aşırı sağcı bir ağın olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen Steinmeier, bu yönde başlatılan soruşturmanın sonuç getirmesini umduğunu dile getirdi.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, kentin güvenliği ve suç olaylarına ilişkin bilgi alan Steinmeier, daha sonra çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerle görüştü.

- Tehdit mektupları

NSU terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız'a, faksla ağustos ayında "NSU 2.0" imzası taşıyan ırkçı ve tehdit içerikli bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.