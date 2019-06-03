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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier: - "Ramazan ve orucun Almanya'daki ortak yaşamın bir parçası olmasından mutluluk duyuyorum" - "Size güvence veriyorum. Nefrete ve dışlanmalara karşı ve özellikle Müslüman göçmenlerin şüpheli gibi gösterilmelerine karşı sabır göstermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyım. Anayasa din özgürlüğünü garanti eder ve orada hiç kimsenin inancından dolayı ayrımcılığa ve dışlanmaya uğratılamayacağı sağlam bir şekilde yazılıdır"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Ramazan ve orucun Almanya'daki ortak yaşamın bir parçası olmasından mutluluk duyuyorum.'' dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Steinmeier, şunları kaydetti:

''Size güvence veriyorum. Nefrete ve dışlanmalara karşı ve özellikle Müslüman göçmenlerin şüpheli gibi gösterilmelerine karşı sabır göstermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyım. Anayasa din özgürlüğünü garanti eder ve orada hiç kimsenin inancından dolayı ayrımcılığa ve dışlanmaya uğratılamayacağı sağlam şekilde yazılıdır. Kimin neye inandığı veya inanmadığı ya da başörtüsü, haç, kipa taktığının önemi yoktur.''

Steinmeier, oruç, dua ve tefekkürle geçen bir ayın insanları birleştirdiğini vurgulayarak, ''Farklı dinlerden olanlar, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler, hepimiz merhametli bir Tanrı'ya olan inancı paylaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ramazan ve orucun Almanya'daki ortak yaşamın parçası olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Steinmeier, ''Farklı inançlara rağmen komşuların birbirlerini ortak iftarlara davet etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle toleransımızın, değerlerimizin ve birlikte yaşamın kurallarının sorgulandığı bir dönemde barış içinde birlikte yaşam, tolerans için bu davetler çok önemli bir sinyal.'' değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, bayramın yaşanılan inançla saygıyla ve sevinçle karşılanmasını isteyerek, Müslümanların bayramını kutladı.

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