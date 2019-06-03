Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

Steinmeier, ırkçılık ve ayrımcılığa "tahammülümüz yok" mesajı verdi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’daki Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı, “Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Steinmeier, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajına “Almanya’nın Müslüman yurttaşlarını kalpten selamlıyorum” sözleriyle başladı.

Müslümanları, oruç ve ibadet ile geçen bir ayın sonunda aileleri, dostları ve komşularıyla bir araya getiren Ramazan Bayramı’nı “güzel ve neşeli” bir bayram olarak nitelendiren Steinmeier, bu bayramın sadece farklı mezheplere mensup Müslümanları değil aynı zamanda Müslümanları diğer dinlere mensup olanlarla da birleştirdiğine dikkat çekti, “Hepimiz merhametli bir Tanrı’ya inancı paylaşıyoruz” dedi.

Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak yaşamın tabii bir parçası haline gelmiş olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Steinmeier, din ayrımı yapmaksızın bayram kutlamalarına komşularını davet eden Müslümanlara teşekkür etmek istediğini ifade etti.