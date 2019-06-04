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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Ramazan Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı’nı kutladı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladı. Steinmeier, “Almanya’nın Müslüman yurttaşlarını kalpten selamlıyorum. Müslümanları, oruç ve ibadet ile geçen bir ayın sonunda aileleri, dostları ve komşularıyla bir araya getiren Ramazan Bayramı sadece Müslümanları değil aynı zamanda diğer dinlere mensup olanları da birleştiriyor” dedi.
Ramazan ve orucun Almanya’daki ortak kültürün tabii bir parçası haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, din ayrımı yapmaksızın bayram kutlamalarına komşularını davet eden Müslümanlara teşekkür etti. Steinmeier, “Almanya’da, hoşgörümüzü, ortak değerlerimizi sorgulayan, bu yolla da toplumun bölünmesini hedefleyen aktörlerin güçlendiği bir dönemde bayram, iftar ve diğer birleştirici davetler, barışı birlikte yaşamayı hoşgörü ve saygı için çok önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Almanya’da ister inançlı olsun ister olmasın, ister kipa ister haç ya da başörtüsü taksın, kimse inancından ötürü ayrımcılığa maruz kalmayacak ve dışlanmayacaktır. Nefrete, dışlamaya, Müslüman göçmenlerin ya da Müslümanların şüpheli olarak gösterilmesine tahammülümüz yoktur. Hepinize huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” dedi.

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