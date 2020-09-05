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Almanya Cumhurbaşkanı: Tünelin sonunda ışık var

05.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier koronavirüsle mücadele konusunda iyimser mesajlar verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı: Tünelin sonunda ışık var

Steinmeier "korona yorgunluğunun" sorumsuzluğa dönüşmemesi gerektiği konusunda da uyardı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier cumartesi günü Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) verdiği demeçte "Aşı araştırmalarıyla ilgili umut veren haberleri gayet cesaretlendirici buluyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier "Tünelin sonunda ışık var ancak oraya varma mesafemiz ne kadar bilmiyoruz" dedi. Bu nedenle çaba ve disiplini elden bırakmamak gerektiğine dikkat çeken Steinmeier "Koronavirüsün yarattığı olağanüstü halin üstesinden geldik, şimdi koronanın normal halinde başarısız olmayacağız" diye konuştu.

İnsanların üzerindeki yükün yadsınamayacağını belirten Almanya Cumhurbaşkanı, endişelerin artmasını da anladığını kaydederek, "Ancak yeni enfeksiyon rakamlarının düşmesi ve bu nedenle alınan önlemlerin gevşetilme ihtimali, dikkatli davranmaya devam etmek için inandırıcı argümanlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier "korona yorgunluğunun" sorumsuzluğa dönüşmemesi gerektiği konusunda da uyardı. Steinmeier Almanya'da krizin en yoğun olduğu dönemdeki gibi kamu hayatına yönelik geniş çaplı kısıtlamalara ise ihtiyaç duyulacağını beklemediğini vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı, herkesin "ikinci bir karantinanın ekonomi için aşırı yıkıcı olacağının bilincinde" olduğunun altını çizdi. Ayrıca böyle bir durumu vatandaşların, dört beş ay öncesindeki gibi anlayışla karşılayacağını beklemenin de mümkün olmadığını ifade etti. Steinmeier, bu nedenle eyalet ve federal düzeyde bu tip bir senaryonun engellenmesi yönünde politikalar üretildiğini vurguladı..

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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