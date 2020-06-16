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Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ırkçılığa karşı öz eleştiri çağrısı

16.06.2020 15:48 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman vatandaşlarından ırkçılığa karşı daha fazla öz eleştiri yapmalarını istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ırkçılığa karşı öz eleştiri çağrısı

Steinmeier "Kendi ülkemizdeki ırkçılığa sessiz kalırken George Floyd'un ölümünden yakınamayız" dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de ırkçılıkla ilgili deneyimler üzerine gerçekleştirilen bir panelde konuştu.

Alman vatandaşlarından ırkçılıkla mücadelede daha aktif olmalarını ve daha fazla özeleştiri yapmalarını isteyen Steinmeier, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüyle ilgili tepki ve protestoları kastederek şöyle dedi:

"Kendi ülkemizdeki ırkçılık karşısında sessiz kalırken George Floyd'un ölümünden yakınamayız."

Almanya Cumhurbaşkanı, "Irkçı olmamak yetmez. Irkçılık karşıtı olmalıyız" diye konuştu.

"Almanya her zaman ve her yerde bir hoşgörü yuvası değil" ifadesini kullanan Steinmeier, "Burada da insanlar dışlanıyor, saldırıya uğruyor ve tehdit ediliyor. Çünkü bazı özelliklerinden dolayı azınlık olarak tanımlanıyorlar. Çünkü tenleri koyu, kipa takıyorlar, camide dua ediyorlar ya da sadece çoğunluktan farklı görünüyorlar" diye ekledi.

Alman Cumhurbaşkanı, "Irçılık (ile mücadele) ona karşı taraf olmayı, konuşmayı, eylemi, eleştiriyi ve belki de en zor şey olan öz eleşiriyi ve öz değerlendirmeyi gerektirir" dedi.

ABD'li Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da geniş katılımlı ırkçılık karşıtı protestolar düzenlenmişti.

Ancak Almanya'da ayrımcılıkla mücadele amacıyla görev yapan resmi kurum, geçen haftaki açıklamasında, 2019 yılında bin 176 ırkçılık şikâyeti aldığını duyurdu. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10'luk bir artışa tekabül ediyor.

Anayasadan "ırk" kelimesinin çıkarılması

Steinmeier, Berlin'deki panelde yaptığı konuşmada, Alman anayasasından "ırk" kelimesinin çıkarılmasına dair tartışmaları da "meşru" bulduğunu ifade etti.

Bazı Alman milletvekilleri ve aktivistler, bu terimi kullanmanın, insanlığın farklı ırklardan oluştuğu düşüncesini desteklediği görüşünde. Alman anayasasının üçüncü maddesi, "Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz" ifadelerini içeriyor.

Almanya'da federal hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, Yeşiller'in tartışmaya açtığı konuya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Irk kavramının anayasadan çıkarılmasından ve yerine başka bir formülasyon bulunmasından yana olduğunu" söylemişti. Bu doğrultuda anayasa hukukçuları, bilim insanları ve diğer uzmanların önerilerinin toplanarak Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesini öneren Kofler, "Burada önemli olan anayasamınızın ırkçılıktan da koruduğu konusunda soru işaretlerine mahal vermeyecek, ayrımcılıktan arınmış bir dil bulmak" demişti.

DW,AP/CÖ,TY

©️DeutscheWelleTürkçe

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