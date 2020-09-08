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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 18:38 | Son Güncelleme

Almanya'nın Münster kentinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patladığı bildirildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba patladı

Münster itfaiyesince yapılan açıklamada, Amerikan yapımı 75 kilogramlık bombanın yerin yaklaşık bir metre altında patladığı, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yer sıkıştırma çalışmaları esnasında patlayan bombanın parçalarının etrafa saçıldığı, çevrede yerleşim alanı olmaması sonucu kimseye zarar gelmediği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA BOMBA BULUNUYOR

Almanya’da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. (AA)

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