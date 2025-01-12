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Almanya'da 35 yıl sonra ilk salgın! Hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı

12.01.2025 18:33
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Almanya'da 35 yıl sonra şap hastalığı görüldü. Hastalık nedeniyle Brandenburg eyaletinde hayvan nakli yasaklandı. Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Almanya'da 35 yıl sonra ilk salgın! Hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

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"ÇİFTÇİLER İÇİN BİR FELAKET OLUR"

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi. Wendorff, “Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun birçok mali sonucu olur” dedi.

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HAYVANLARIN FUARA KATILMASI YASAKLANDI

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Şap hastalığı
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