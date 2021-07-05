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Almanya'da aranıyor! Yasemin Gündoğan, 8 milyon avro sırra kadem bastı

05.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Bremen kentindeki bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın 8 milyon avro çaldığı iddiasıyla ülke çapında arandığı bildirildi.

Almanya'da aranıyor! Yasemin Gündoğan, 8 milyon avro sırra kadem bastı

Loomis isimli şirkette çalışan Yasemin Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta kaybolan paranın ardından kayıplara karıştığını belirten polis, geçen bu sürede yakalanamayan şüphelinin yerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

HASTA OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞE GELMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kutularına yerleştirmekle görevli Gündoğan'ın bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü.

PARALARIN ÇALINDIĞI 4'ÜNCÜ GÜN FARK EDİLDİ

Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtildi.

POLİS GÜNDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı.

Polis yetkilileri Gündoğan'ın bulunması için halktan yardım istedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Euro Almanya
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