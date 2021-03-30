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  4. Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptıran 9 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptıran 9 kişi hayatını kaybetti

30.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümcül yan etkileri olduğu öne sürülen Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Almanya'da Paul Ehrlich Enstitüsü, söz konusu aşıyı yaptırdıktan sonra 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptıran 9 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsü dünya çapında can almaya devam ederken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılarla ilgili iddialar bitmiyor. Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle pek çok ülke kullanımına ara vermişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu olaylarla aşının arasında bir bağlantı olmadığını söyleyerek aşılamaya devam çağrısı yapsa da, Almanya’da kritik bir veri açıklandı.

Almanya’da corona virüsüne yönelik araştırmalara ağırlık veren Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI), AstraZeneca aşısının ortaya çıkardığı yan etkileri mercek altına aldı.

YALNIZCA İKİSİ ERKEK

PEI’nin çalışmasına göre Almanya’daki aşılama çalışmalarında, AstraZeneca aşısı uygulanan 31 kişide serebral venöz sinus trombozu (beyin damarlarında kan pıhtılaşması) meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu kişilerden 29’u kadın ikisi ise erkek olarak açıklandı. Kadınların yaş aralığı 20 ile 63 arasında değişirken, iki erkeğin 36 ve 57 yaşındaki oldukları belirtildi. Yan etkinin görüldüğü 31 kişiden 9’unun hayatını kaybettiği ifade edildi.

BERLİN’DE İKİ HASTANE KADINLARA DURDURDU

Almanya’da halihazırda 2.7 milyon kişi AstraZeneca aşısının birinci dozunu yaptırmış durumda. 800 kişinin ise ikinci dozu yaptırdığı resmi kayıtlara geçti. Öte yandan başkent Berlin'deki Charite ve Vivantes hastanelerinde AstraZeneca aşısının 55 yaşın altındaki kadınlarda kullanılmayacağı belirtildi.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 76’YA DÜŞTÜ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) henüz onay almayı başaramayan AstraZeneca, geçtiğimiz hafta aşının etkinliğine ilişkin ABD'deki denemelerin ara sonuçlarını açıklamıştı. Aşının corona virüsüne karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtilirken, Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin direktörlüğünü yaptığı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) sonuçların güncel verileri içermediğini iddia etti.

Bu iddianın ardından AstraZeneca aşıyla ilgili sonuçları güncelleyerek açıkladı. Financial Times'ın haberine göre aşının virüsü önlemedeki etkinlik oranı yüzde 79'dan yüzde 76'ya düştü.

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Almanya

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