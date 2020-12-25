HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Almanya'da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

25.12.2020 23:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya'da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Almanya'nın Wuppertal kentinde polis şiddetine maruz kalan başörtülü kadına yönelik polisten yapılan açıklamada, kadının kimlik tespiti yapılırken bir polisin karnına vurduğu, bunun üzerine kadının yere yatırıldığı ve elleri kelepçelendiği belirtildi.

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal kentinde polis, 22 yaşındaki başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. Olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından polislere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Wuppertal polisi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamada, maske takmadığı için kadına uyarı yapıldığı ve kadının polislere direndiği belirtildi. Polisin genç kadını maske takması yönünde uyardığı, ancak kadının polise hakaretlerle karşılık verdiği savunuldu.

Maske takmama ve hakaret suçlarından kadının kimlik bilgilerinin istendiği, ancak kadının bu kez de kaçmaya çalıştığı belirtildi. Daha sonra kadının başka bir noktada tekrar durdurulduğu belirtilerek, “Bu defa kimlik bilgilerini veren kadın bağırmaya devam etti. Kimlik tespiti yapılırken bir polis memurunun karnına vurdu. Bu davranış sonrası kadın yere yatırıldı ve elleri kelepçelendi. Sakinleştikten sonra ise çocuğuyla ilgilenebilmesi için elleri çözüldü” denildi.

Olay sonrası sırra kadem basan kadının, polislerden davacı olup olmayacağı merak edilirken, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Polis, kadının kimliği hakkında bilgi paylaşmıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Wuppertal şehrinde bebeği ile birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulmuştu. Polis, genç kadını zorla yere yatırarak kelepçe takmış, çığlık atarak sesini duyurmaya çalışan kadının, bebek arabasındaki bebeği de ağlamaya başlamıştı. Polis, bebeğin ağlamasını görmezden gelerek kadına bebeğinin önünde dakikalarca kötü muamele etmeye devam etmişti.

ALMAN VATANDAŞLARI OLAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kadının çıktığı diş kliniğinde çalışan bir sağlık personeli, polislere davranışlarının yanlış olduğunu söyleyerek kliniğe geri dönmüş, olay sırasında orada bulunan bir Alman vatandaşı, polislere kadına bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleyerek yaptıkları eylemin suç olduğunu belirtmişti. Alman vatandaşının olayı telefonu ile kayda almaya başlaması üzerine polisler öfkelenerek onu engellemeye çalışmıştı. Polis, çevredekilerden gelen tepkinin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkartarak kadını serbest bırakmış, polis şiddetine maruz kalan kadın, şikayetçi olacağını söylemişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı olduMuhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırıcılık! 15 kişi tutuklandı

'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla dolandırıcılık! 15 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu

Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim istedi

ABD’nin Nashville kentinde patlama: 3 yaralı

ABD'de korkutan patlama!

Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular caddeyi kapattı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular caddeyi kapattı

Mutasyon gerilimi: Seninki benimkinden daha tehlikeli!

Mutasyon gerilimi: Seninki benimkinden daha tehlikeli!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.