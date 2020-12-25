Almanya'da başörtülü kadına şiddete polisten ilk açıklama

Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine (KRV) bağlı Wuppertal kentinde polis, 22 yaşındaki başörtülü bir kadına maske takmadığı gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. Olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından polislere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Wuppertal polisi açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamada, maske takmadığı için kadına uyarı yapıldığı ve kadının polislere direndiği belirtildi. Polisin genç kadını maske takması yönünde uyardığı, ancak kadının polise hakaretlerle karşılık verdiği savunuldu.

Maske takmama ve hakaret suçlarından kadının kimlik bilgilerinin istendiği, ancak kadının bu kez de kaçmaya çalıştığı belirtildi. Daha sonra kadının başka bir noktada tekrar durdurulduğu belirtilerek, “Bu defa kimlik bilgilerini veren kadın bağırmaya devam etti. Kimlik tespiti yapılırken bir polis memurunun karnına vurdu. Bu davranış sonrası kadın yere yatırıldı ve elleri kelepçelendi. Sakinleştikten sonra ise çocuğuyla ilgilenebilmesi için elleri çözüldü” denildi.